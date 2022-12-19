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AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 2022-2023 öğretim yılı güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 10 ve 11 Ocak'ta Türkiye'de 81 il ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilen sınavın sonuçları belli oldu. Peki AÖF sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULA: AÖF güz dönemi vize sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!
AÖF sınav sonuçları

AÖF sınav sonuçlarının açılanacağı tarih son zamanlarda merak konusu olmuştu. 10-11 Aralık tarihleri arasında tamamlanan güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

Uzaktan eğitimle yüz binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları resmi internet sitesinden açıklandı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 2022-2023 öğretim yılı güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 10 ve 11 Ocak'ta Türkiye'de 81 il ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilen sınavın sonuçları belli oldu.Öğrenciler, sınav sonuçlarına "http://aof.anadolu.edu.tr" adresinden erişebilecek.

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