AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı

AÖF sınav sonuçlarının açılanacağı tarih son zamanlarda merak konusu olmuştu. 10-11 Aralık tarihleri arasında tamamlanan güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları nereden nasıl öğrenilir?
Uzaktan eğitimle yüz binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları resmi internet sitesinden açıklandı.
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 2022-2023 öğretim yılı güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 10 ve 11 Ocak'ta Türkiye'de 81 il ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilen sınavın sonuçları belli oldu.Öğrenciler, sınav sonuçlarına "http://aof.anadolu.edu.tr" adresinden erişebilecek.