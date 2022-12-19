AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 2022-2023 öğretim yılı güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 10 ve 11 Ocak'ta Türkiye'de 81 il ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilen sınavın sonuçları belli oldu. Peki AÖF sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

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