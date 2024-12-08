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AÖF vize sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖF vize sonuçları ne zaman belli olacak?

09:348/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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AÖF sınav sonuçları
AÖF sınav sonuçları

Güz Dönemi AÖF ara sınavları; 7-8 Aralık 2024 tarihinde yapıldı. Anadolu Üniversitesi yaptığı açıklamayla sınav sonuçlarının belli olacağı tarihini duyurdu. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı ne zaman? İşte 2024 AÖF güz dönemi vize sınav sonuç tarihi.

Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları 7-8 Aralık tarihlerinde düzenlendi. Peki AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

2024 AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada sınav sonuçlarının sınav tarihinden yaklaşık 15 gün sonra açıklanacağı belirtildi.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF sınav sonuçları aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek.

Adaylar e-Devlet giriş seçeneği veya veya Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş seçeneğiyle sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara Sınavları ise 19-20 Nisan 2025 tarihleri arasında organize edilecek. Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı da 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde tamamlanacak.

#AÖF
#AÖF sınav sonuçları
#Anadolu Üniversitesi

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