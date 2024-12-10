Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları 7-8 Aralık tarihlerinde düzenlendi. Peki AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

2024 AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada sınav sonuçlarının sınav tarihinden yaklaşık 15 gün sonra açıklanacağı belirtildi. AÖF vize sonuçlarının 22 Aralık 2024 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF sınav sonuçları aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek.

Adaylar e-Devlet giriş seçeneği veya veya Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş seçeneğiyle sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ