AÖF soru ve cevaplarına ilişkin araştırmalar sınavların tamamlanmasıyla artış gösteriyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık'ta gerçekleştiriliyor. Sınavdan çıkan öğrencilerin gündemi AÖF soru ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı... Peki, AÖF sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı, 2023 vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?