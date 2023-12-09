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AÖF ara sınavları bugün yapılacak! AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları 9 Aralık 2023 Cumartesi günü başlıyor. Sınavların ardından öğrenciler AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. AÖS öğrenci giriş ekranı sık sık ziyaret ediliyor. AÖF vize sınavından adayların başarılı sayılması için ders başarı puanının 35 veya üzeri olması gerekir. AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır merak ediliyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman kaç günde açıklanır?

09:24 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
AÖF sınav sonuçları
AÖF sınav sonuçları

AÖF sonuçları sorgulama AÖS ekranı araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri güz yarıyılı ara sınavı sonuçları hakkında sınavlarla birlikte araştırmalara başladı. Sınav sonucu "aosogrenci.anadolu.edu.tr" adresi üzerinden öğrenilecek. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Öğrenciler, ders notlarını kontrol ediyor. Peki, 2023 AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 AÖF güz dönemi vize sınavları, 9 Aralık-10 Aralık 2023 tarihlerinde düzenleniyor. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruluyor ve 30'ar dakika sınav süresi veriliyor.

Söz konusu sınavların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilecek. Ancak henüz Anadolu Üniversitesi AÖF dönem sonu sınav sonuçları tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV TARİHLERİ

Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.

AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan tarihinde, dönem sonu sınavları ise 25-26 mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak.


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