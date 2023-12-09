|
Özgün

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF ara sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

AÖF soru ve cevaplarına ilişkin araştırmalar sınavların tamamlanmasıyla artış gösteriyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık'ta gerçekleştiriliyor. Sınavdan çıkan öğrencilerin gündemi AÖF soru ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı... Peki, AÖF sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı, 2023 vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

09:05 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
AÖF soru ve cevap anahtarı
AÖF soru ve cevap anahtarı

AÖF sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulamaları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 öğretim yılı güz dönemi ara sınavlarının başlamasının ardından gündeme geldi. AÖF ara sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecek. İşte 2023 AÖF vize sınav sonuçları tarihi ve AÖF sınav soruları kitapçığı, cevap anahtarı hakkında merak edilenler...

AÖF ara sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

Adaylara AÖF sınavlarında her ders için 20 soru ve 30 dakika süre veriliyor. Sınav 9 Aralık- 10 Aralık 2023 gerçekleştirilecek.

Yüz yüze olarak gerçekleştirilen AÖF vize sınav sorularını ve cevapları henüz yayımlanmadı.

AÖF ara sınav soruları ve cevap anahtarı nasıl öğrenilir?

2023-2024 AÖF soru ve yanıtları Anadolum eKampüs'te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde yer almaktadır. Öğrenciler, Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişilebilmektedir.

AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF vize sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı açıklanmadı. Sınav sonuçlarının yaklaşık olarak 10-15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

AÖF sınavını geçersiz sayılacağı durumlar

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruya göre "Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar şunlardır: sınav sorularını ve cevaplarını başkasına göstermek, başkasıyla paylaşmak, kopyalamak, yayımlamak, başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak etmek, kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başkalarından yardım almak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek, sınav sorularının tamamını ya da bir kısmını kopya etmek, fotoğraflarını çekmek, herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak, duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek." durumlarında öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV TARİHLERİ

Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.

AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan tarihinde, dönem sonu sınavları ise 25-26 mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak.



#aöf
#aöf soruları
#aöf cevapları
#aöf cevap anahtarı
7 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sigorta başlangıcı 2000 olanlara erken emeklilik var mı, olacak mı? Milyonları ilgilendiren torba yasa ile taşerona kadro, evlilik kredisi, maaş zammı teklifi Meclis’e gelecek!