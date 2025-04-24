Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi bahar dönemi ara sınavları tamamlandı. AÖF ara sınavına giren öğrenciler şimdi de vize sınav sonuç tarihini merak etmeye başladı. Peki Peki AÖF sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, sınav sonuçlarına ilişkin detaylar.

AÖF SINAV SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi sınav sonuçlarına ilişkin bir takvim yayımlamadı. Açıköğretim sınav sonuçları genellikle 2 hafta içerisinde erişime açılıyor.

15 gün içerisinde aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak.

AÖF ara sınav sonuçları not ortalamasına %30 etki edecek. Final sınavı olarak da bilinen dönem sonu sınavları ise %70 etkili olacak. Sonuçların en geç Mayıs ayının ilk haftası paylaşılması bekleniyor.

AÇIKÖĞRETİM SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Ara sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı puan hesaplamasında götürecek. Dönem sonu sınavları tamamlandıktan sonra başarısız olan öğrenciler için telafi veya bütünleme sınavı yapılmayacak. Öğrenciler, yaz okulu sınavlarında başarısız oldukları dersler için sınava katılacaklar.

AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ BELLİ OLDU