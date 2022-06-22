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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF sınav ve kayıt tarihleri bilgisi

Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu başvuru tarihleri ve sınavların ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. AÖF bahar önemi final sınavlarının ardından gözler yaz okulu başvuru tarihlerine çevrildi. Üniversite eğitimine açıktan devam eden öğrenciler "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve sınav takvimi 2022: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman
AÖF yaz okulu kayıtları 2022

AÖF yaz okulu kayıtları ve sınav tarihi katılımcıların gündeminde yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yaz okulu sınavı hakkında da açıklama yapılmış olup sınav için Ağustos ayı işaret edilmişti. AÖF yaz okulu kayıtları ise Haziran ayının son haftası başlayacak. Peki; AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır ve ücreti ne kadar? İşte AÖF yaz okulu sınav tarihi ve ayrıntılar!

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 27 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Yaz okulu sınav merkez tercih değişikliği 02-03-04 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacaktır.

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimine göre yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

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