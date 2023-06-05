AÖF yaz okulu tarihi
AÖF bütünleme sınavı yapılacak mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavı yapılmıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu sınav tarihleri...
2023 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?
3 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'a kadar 7 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.
2023 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor?
Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. 7 haftalık yaz okulu 3 Temmuz'da başlayacak ve 19 Ağustos'ta sürecek. Yedi haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.
AÖF yaz okuluna kimler kayıt yaptırabilir, başvuru şartları neler?
Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileyen-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt olabilir.
Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri de yaz okulunda seçebilir.