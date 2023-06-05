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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından yaz okulu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. AÖF yaz okulu tarihlerinin anı sıra AÖF Yaz Okulu kayıt şartları da merak edilenler arasında yerini aldı. Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Peki, AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? AÖF yaz okuluna kimler kayıt yaptırabilir, başvuru şartları neler? İşte detaylar.

16:51 . 5/06/2023 الإثنين
Yeni Şafak
AÖF yaz okulu tarihi

AÖF yaz okulu tarihi

AÖF bütünleme sınavı yapılacak mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavı yapılmıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu sınav tarihleri...

2023 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

3 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'a kadar 7 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

2023 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor?

Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. 7 haftalık yaz okulu 3 Temmuz'da başlayacak ve 19 Ağustos'ta sürecek. Yedi haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

AÖF yaz okuluna kimler kayıt yaptırabilir, başvuru şartları neler?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileyen-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt olabilir.

Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri de yaz okulunda seçebilir.

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#AÖF kayıt tarihleri
#Açık öğretim fakültesi
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