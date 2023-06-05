Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yayımlanan yeni yıl eğitim takvime göre; bahar dönemi AÖF ara sınavlarının ilk etabı 8-9 Nisan ikinci etabı da 15-16 Nisan 2023 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023 günü yapılacak. AÖF sınavlarına girecek öğrencilerin derslerden başarılı sayılması için ders başarı puanlarını araştırıyor. Ders başarı puanı ara sınavın % 30'u, dönem sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır. Peki AÖF geçme notu kaç? Peki, CD, DC ve DD geçer mi? İşte AÖF harf notu karşılığı ve hesaplama.