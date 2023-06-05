İstanbul Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, AUZEF bahar dönemi final sınavları için tarihler belli oldu. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman, online mı olacak?

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN 2023?

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemindeki derslerinizin Bitirme sınavları 9-10-11 Haziran 2023 ve 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden gerçekleştirilecektir.

Öğrencilerin girecekleri dersler günlere dağıtılmış olup her öğrencinin kendisi için düzenlenmiş sınav takvimini 31 Mayıs 2023 tarihinden itibaren https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresine girerek kontrol etmesi gerekmektedir.

AUZEF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Öğrenci bazlı olarak düzenlenen sınav oturumlarında, her bir öğrencinin aldığı dersler günlere dağıtılmıştır. Sınavlara sadece ilgili bir ders için ilan edilen gün ve saatlerde girilebilecektir. Lütfen sınavlarınıza, almakta olduğunuz dönem derslerinizin yanında belirtilen oturum tarihinde ve 09:00-23:59 saatleri arasında katılınız. Sistemde belirlenen gün ve saat dışında sınava girilmesi veya ayrı bir sınav yapılması söz konusu değildir.

Bitirme Sınavlarında her bir ders için öğrencilere 20 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve 30 dakika sınav süresi içinde cevaplanması beklenecektir.

Çevrim içi (Online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen bu ekrandaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Sınava başladıktan sonra ekranda ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap seçenekleri gösterilecektir. Soruyu cevaplamak için cevap seçeneklerinden birini işaretleyip “Cevapla ve Sonraki Soru” butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz “Soruyu Boş Bırak” seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz. Sıradaki soruya geçtikten sonra önceki sorularda işaretlenen seçenekler değiştirilemez ve kontrol etmek amacıyla önceki sorulara kesinlikle dönülemez. Boş bıraktığınız sorulara tekrar cevap veremeyeceğinizi unutmayınız.Sınavın herhangi bir anında “Sınavı Bitir” butonuna basmanız halinde karşınıza bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekrandaki “Sınavımı Bitirmek İstiyorum” butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır. Böyle bir durumda bir daha hiçbir koşulda ilgili dersin sınavına tekrar girilemez ve herhangi bir koşulda yeni bir sınav hakkı tanınmaz.

Sınav süresi tamamlandığında devam etmekte olduğunuz dersin sınavı otomatik olarak sistem tarafından sonlandırılır. Bu durumda sınav sonlandırılıncaya kadar sorulara verdiğiniz cevaplar değerlendirmeye alınır.

2023 AUZEF SINAV TAKVİMİ

Bitirme (Final) Sınav Tarihi: 9-10-11 Haziran 2023 ve 16-17-18 Haziran 2023

Bütünleme (Telafi) Sınav Tarihi: 8-9-10-11 Temmuz 2023

Mezuniyete Üç Ders Sınav Tarihi: 30 Temmuz 2023 (Yöntemi daha sonra duyurulacaktır.)

2023 AUZEF SINAV TAKVİMİ

Bitirme (Final) Sınav Tarihi: 9-10-11 Haziran 2023 ve 16-17-18 Haziran 2023

Bütünleme (Telafi) Sınav Tarihi: 8-9-10-11 Temmuz 2023

Mezuniyete Üç Ders Sınav Tarihi: 30 Temmuz 2023 (Yöntemi daha sonra duyurulacaktır.)







