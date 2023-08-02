AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? 2023
2023 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama sonrasında belli oldu. AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başladı ve 19 Ağustos'ta sona erecek. Tek oturumda düzenlenecek imtihanda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek olup geçme notu 35 olacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar.
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
2023 AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN BİTECEK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimi ile yaz okulu tarihleri belli oldu. Buna göre AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başladı ve 19 Ağustos'ta sona erecek.
YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLİNE MI?
AÖF Yaz Okulu Sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.