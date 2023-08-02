‘YKS tercihleri ne zaman bitiyor?’ sorusu üniversite tercihi yapacak olan milyonlarca aday tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından 27 Temmuz Perşembe günü başlayan YKS tercihleri devam ediyor. Üniversite hayali kuran binlerce aday 17-18 Haziran tarihleri arasında 3 oturumdan oluşan YKS sınavına girdi ve tercih süreci başladı. Aldığı puana göre kendine en uygun bölümü seçmek isteyen üniversite adayları araştırmalarına devam ediyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2023 Üniversite tercihleri ne zaman bitecek? Tercih sonuçları ne zaman belli olur? İşte sorunun cevabı ve YKS tercih ekranı.