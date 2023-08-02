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2023 Üniversite tercihleri ne zaman bitecek? ÖSYM

‘YKS tercihleri ne zaman bitiyor?’ sorusu üniversite tercihi yapacak olan milyonlarca aday tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından 27 Temmuz Perşembe günü başlayan YKS tercihleri devam ediyor. Üniversite hayali kuran binlerce aday 17-18 Haziran tarihleri arasında 3 oturumdan oluşan YKS sınavına girdi ve tercih süreci başladı. Aldığı puana göre kendine en uygun bölümü seçmek isteyen üniversite adayları araştırmalarına devam ediyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2023 Üniversite tercihleri ne zaman bitecek? Tercih sonuçları ne zaman belli olur? İşte sorunun cevabı ve YKS tercih ekranı.

11:35 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
2023 Üniversite tercihleri ne zaman bitecek?

2023 Üniversite tercihleri ne zaman bitecek?

Üniversite adayları için YKS tercih sürecinde 1 hafta geride kaldı. Henüz tercih yapmayan ve aldığı puana göre araştırmalarına devam eden öğrenciler ‘YKS tercihleri ne zaman bitecek?’ sorusunun cevabını arıyor. İşte 2023 YKS tercihlerinde ÖSYM’nin belirlediği son tarih.

2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar, tercihlerini
8 Ağustos saat 23.59
'a kadar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR, NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin
adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na erişebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde
internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır (Tercihlerin tümüyle iptali yapılmaz.).

Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde işlem yapılmayacaktır.

YKS TERCİHİ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Adaylar, yayımlanan 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na yine osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Üniversite tercihi yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

Öte yandan adaylar,
adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak, tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak olup, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Yalnızca elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.



#YKS
#ÖSYM
#YKS tercihleri
#AİS
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