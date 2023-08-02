2023 Üniversite tercihleri ne zaman bitecek?
Üniversite adayları için YKS tercih sürecinde 1 hafta geride kaldı. Henüz tercih yapmayan ve aldığı puana göre araştırmalarına devam eden öğrenciler ‘YKS tercihleri ne zaman bitecek?’ sorusunun cevabını arıyor. İşte 2023 YKS tercihlerinde ÖSYM’nin belirlediği son tarih.
2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR, NE ZAMAN BİTECEK?
Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde işlem yapılmayacaktır.
YKS TERCİHİ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Adaylar, yayımlanan 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na yine osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Üniversite tercihi yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.
Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak olup, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Yalnızca elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.