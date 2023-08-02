2023 YKS tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte AYT ve YDT puanına göre tercih yapmayı düşünen adaylar, 4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve kontenjanları hakkında araştırmalarda bulunuyor. AYT ve YDT oturumlarında elde edilen puan ile beraber adaylar 4 yıllık bölümler arasında olan bir bölümü tercih etmeye hak kazanabiliyor. Bu kapsamda YKS’nin ikinci ve üçüncü oturumu olan AYT ve YTD’de başarılı olarak üniversite okumak isteyen adaylar lisans bölümlerini araştırmaya başladı. Peki, Üniversitelerin 4 yıllık bölümleri neler? İşte 2023 4 yıllık lisans bölümleri başarı sıralaması, kontenjanlar ve taban puanları.