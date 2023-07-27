2023 Önlisans Bölümleri Taban Puanları ve Kontenjanları
ÖSYM YKS tercih kılavuzunu yayınladı ve YKS’nin ilk oturumu TYT puanıyla üniversite okumak isteyen adaylar 2 yıllık önlisans bölümlerini araştırmaya koyuldu. Önlisans olarak kabul edilen 2 yıllık bölümler, DGS sınavına girildikten sonra 4 yıla tamamlanabiliyor. İşte YÖK Atlas TYT ile 2 yıllık önlisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması.
2 YILLIK BÖLÜMLER BAŞARI SIRALAMASI, KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI
🎓Acil Durum ve Afet Yönetimi
🎓Adalet
🎓Ağız ve Diş Sağlığı
🎓Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
🎓Ambalaj Tasarımı
🎓Ameliyathane Hizmetleri
🎓Anestezi
🎓Arıcılık
🎓Aşçılık
🎓Atçılık ve Antrenörlüğü
🎓Atık Yönetimi
🎓Avcılık ve Yaban Hayatı
🎓Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
🎓Bağcılık
🎓Bahçe Tarımı
🎓Basım ve Yayım Teknolojileri
🎓Bilgi Yönetimi
🎓Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
🎓Bilgisayar Operatörlüğü
🎓Bilgisayar Programcılığı
🎓Bilgisayar Teknolojisi
🎓Bilişim Güvenliği Teknolojisi
🎓Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
🎓Boya Teknolojisi
🎓Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
🎓Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
🎓Coğrafi Bilgi Sistemleri
🎓Çağrı Merkezi Hizmetleri
🎓Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
🎓Çevre Koruma ve Kontrol
🎓Çevre Sağlığı
🎓Çevre Temizliği ve Denetimi
🎓Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
🎓Çini Sanatı ve Tasarımı
🎓Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
🎓Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon
🎓Deniz Brokerliği
🎓Deniz Ulaştırma ve İşletme
🎓Deniz ve Liman İşletmeciliği
🎓Deri Konfeksiyon
🎓Deri Teknolojisi
🎓Dış Ticaret
🎓Dijital Fabrika Teknolojileri
🎓Diş Protez Teknolojisi
🎓Diyaliz
🎓Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
🎓Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
🎓Döküm
🎓E-Ticaret ve Pazarlama
🎓Eczane Hizmetleri
🎓Elektrik
🎓Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
🎓Elektrikli Cihaz Teknolojisi
🎓Elektronik Haberleşme Teknolojisi
🎓Elektronik Teknolojisi
🎓Elektronörofizyoloji
🎓Emlak Yönetimi
🎓Endüstri Ürünleri Tasarımı
🎓Endüstriyel Cam ve Seramik
🎓Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi
🎓Endüstriyel Kalıpçılık
🎓Enerji Tesisleri İşletmeciliği
🎓Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
🎓Engelliler İçin Gölge Öğreticilik
🎓Eser Koruma
🎓Et ve Ürünleri Teknolojisi
🎓Evde Hasta Bakımı
🎓Fındık Eksperliği
🎓Fidan Yetiştiriciliği
🎓Fizyoterapi
🎓Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
🎓Geleneksel El Sanatları
🎓Gemi İnşaatı
🎓Gemi Makineleri İşletmeciliği
🎓Geoteknik
🎓Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
🎓Giyim Üretim Teknolojisi
🎓Halıcılık ve Kilimcilik
🎓Harita ve Kadastro
🎓Hava Lojistiği
🎓Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
🎓Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
🎓İç Mekan Tasarımı
🎓İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
🎓İkram Hizmetleri
🎓İlk ve Acil Yardım
🎓İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü
🎓İnşaat Teknolojisi
🎓İnternet ve Ağ Teknolojileri
🎓İş Makineleri Operatörlüğü
🎓İş ve Uğraşı Terapisi
🎓İşletme Yönetimi
🎓Kaynak Teknolojisi
🎓Kimya Teknolojisi
🎓Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
🎓Kooperatifçilik
🎓Kozmetik Teknolojisi
🎓Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
🎓Kültürel Miras ve Turizm
🎓Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
🎓Laborant ve Veteriner Sağlık
🎓Laboratuvar Teknolojisi
🎓Lojistik
🎓Madencilik Teknolojisi
🎓Makine
🎓Makine Resim ve Konstrüksiyonu
🎓Mantarcılık
🎓Marina ve Yat İşletmeciliği
🎓Marka İletişimi
🎓Mekatronik
🎓Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
🎓Mermer Teknolojisi
🎓Metalurji
🎓Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
🎓Mimari Dekoratif Sanatlar
🎓Mimari Restorasyon
🎓Mobil Teknolojileri
🎓Mobilya ve Dekorasyon
🎓Moda Yönetimi
🎓Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
🎓Nüfus ve Vatandaşlık
🎓Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
🎓Nükleer Tıp Teknikleri
🎓Odyometri
🎓Optisyenlik
🎓Organik Tarım
🎓Ormancılık ve Orman Ürünleri
🎓Ortopedik Protez ve Ortez
🎓Otobüs Kaptanlığı
🎓Otomotiv Teknolojisi
🎓Otopsi Yardımcılığı
🎓Özel Güvenlik ve Koruma
🎓Pastacılık ve Ekmekçilik
🎓Patoloji Laboratuvar Teknikleri
🎓Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
🎓Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
🎓Podoloji
🎓Polimer Teknolojisi
🎓Posta Hizmetleri
🎓Radyo ve Televizyon Programcılığı
🎓Radyo ve Televizyon Teknolojisi
🎓Radyoterapi
🎓Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
🎓Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik
🎓Raylı Sistemler İşletmeciliği
🎓Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
🎓Raylı Sistemler Makinistliği
🎓Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
🎓Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
🎓Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
🎓Sağlık Kurumları İşletmeciliği
🎓Sağlık Turizmi İşletmeciliği
🎓Sahne Işık ve Ses Teknolojileri
🎓Seracılık
🎓Seramik ve Cam Tasarımı
🎓Silah Sanayi Teknikerliği
🎓Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
🎓Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
🎓Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
🎓Sondaj Teknolojisi
🎓Sosyal Güvenlik
🎓Sosyal Hizmetler
🎓Spor Yönetimi
🎓Su Altı Teknolojisi
🎓Su Ürünleri İşleme Teknolojisi
🎓Sulama Teknolojisi
🎓Süt ve Besi Hayvancılığı
🎓Süt ve Ürünleri Teknolojisi
🎓Şarap Üretim Teknolojisi
🎓Tahribatsız Muayene
🎓Tapu ve Kadastro
🎓Tarım Makineleri
🎓Tarım Teknolojisi
🎓Tarımsal İşletmecilik
🎓Tekstil Teknolojisi
🎓Tekstil ve Halı Makineleri
🎓Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
🎓Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
🎓Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
🎓Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
🎓Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
🎓Tohumculuk Teknolojisi
🎓Turist Rehberliği
🎓Turizm Animasyonu
🎓Turizm ve Seyahat Hizmetleri
🎓Uçak Teknolojisi
🎓Uçuş Harekat Yöneticiliği
🎓Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
🎓Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
🎓Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik
🎓Uygulamalı Rusça Çevirmenlik
🎓Üretimde Kalite Kontrol
🎓Web Tasarımı ve Kodlama
🎓Yağ Endüstrisi
🎓Yapı Denetimi
🎓Yapı Ressamlığı
🎓Yapı Tesisat Teknolojisi
🎓Yapı Yalıtım Teknolojisi
🎓Yaşlı Bakımı
🎓Yat Kaptanlığı
🎓Yeni Medya ve Gazetecilik
🎓Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ KONTENJANLAR VE EN DÜŞÜK PUANLAR
> Afyon Kocatepe Üniversitesi - Aşçılık Kontenjan (60) 2022 YKS en düşük başarı sırası 903949 En düşük puan 290.91576
> Afyon Kocatepe Üniversitesi - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Kontenjan (80) 2022 YKS en düşük başarı sırası 794767, En düşük puan 300.55439
> Akdeniz Üniversitesi - Adalet Kontenjan (75) 2022 YKS en düşük başarı sırası 500848, En düşük puan 333.50072
> Akdeniz Üniversitesi - Bilgisayar Programcılığı, Kontenjan (60) 2022 YKS en düşük başarı sırası 515238, En düşük puan 331.51305
> Anadolu Üniversitesi - Emlak Yönetimi - Kontenjan (60) 2022 YKS en düşük başarı sırası 1090086, En düşük puan 276.48403
> Ankara Üniversitesi - Bankacılık ve Sigortacılık Kontenjan (90) 2022 YKS en düşük başarı sırası 1112279, En düşük puan 274.88493
> Atatürk Üniversitesi - Harita ve Kadastro Kontenjan (40) 2022 YKS en düşük başarı sırası 1841364, En düşük puan 233.57232