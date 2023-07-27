2023 YKS tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte TYT puanına göre tercih yapmayı düşünen adaylar, 2 yıllık önlisans bölümleri taban puanları ve kontenjanları hakkında araştırmalarda bulunuyor. Bilindiği üzere üniversitelerin 2 yıllık Önlisans bölümleri TYT puan türüne göre alım yapıyor. Bu kapsamda YKS’nin ilk oturumu TYT ve ikinci oturum AYT'de başarılı olarak üniversite okumak isteyen adaylar önlisans bölümlerini araştırmaya başladı. Peki, Üniversitelerin 2 yıllık bölümleri neler? 2023 Önlisans bölümleri taban puanları ve kontenjanlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.