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AÖL 2. dönem soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı

AÖL 2. dönem soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı

16:1826/03/2025, Çarşamba
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AÖL soruları ve cevapları yayınlandı
AÖL soruları ve cevapları yayınlandı

22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılan AÖL 2. dönem soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarında değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılacak. Peki sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL cevap anahtarı sorgulama ekranı.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde tamamlandı. Lise eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin katılım sağladığı sınavlar, ülke genelinde toplam 3 oturumda düzenlendi. Merakla beklenen AÖL soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. İşte 2025 AÖL soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…

AÖL 2. DÖNEM SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

MEB'den yapılan açıklamada " 22-23 Mart 2025 Tarihlerinde Yapılan Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavlarının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayımlandı" ifadeleri yer aldı.

Açık Öğretim Ortaokulu 2. Dönem Sınavı
1. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için
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2. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için
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Açık Öğretim Lisesi/Mesleki Açık Öğretim Lisesi/Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2. Dönem Sınavları
1. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için
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2. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için
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3. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için
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AÖL 2. DÖNEM CEVAP ANAHTARI SORGULAMA

AÖL soruları ve cevap anahtarı, basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Bakanlıktan “AÖL soruları ve cevap anahtarı açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresinden cevap anahtarlarına ulabilecek. AÖL cevap anahtarı ekranında soruların doğru yanıtları A,B,C,D şıklı olarak yer alacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıktan eğitim alan öğrenciler için her eğitim yılında toplam üç açık lise sınavı düzenleniyor. 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihlerinde organize edilirken sınav sonuç takvimi belli oldu. AÖL sınav sonuçları, 21 Nisan tarihinde erişime açılacak.

#AÖL
#Açık Öğretim Lisesi
#AÖL sonuçları
#MEB

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