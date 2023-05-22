2023 AÖL 3. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, açık lisede eğitim görmeye devam eden öğrenciler tarafından sorgulanıyor. MEB tarafından yayımlanan 2023 AÖL takvimi sonrasında kayıt yenileme işlemleri 16 Mayıs'ta başladı. Peki, AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek?

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AÖL 2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri 16 Mayıs 2023 tarihi itibariyle başladı. Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.

KAYIT AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada; "2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri başlamıştır. Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.(Not: Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır)

Örgün ortaöğretim kurumlarında, 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınıf atlatma işlemleri tamamlanmadığından ortaöğretimde e-okul sisteminde halen öğrencilik durumu aktif olan öğrenciler 2022/3 dönemi için Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıramayacaktır." denildi.







