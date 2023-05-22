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ATA AÖF bahar dönemi final sınavları ertelendi

Mayıs ayının son haftasında gerçekleştirilmesi beklenen ATA AÖF (Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Öğretim Fakültesi) final sınavlarının tarihinde güncellemeye gidildi. Yapılan açıklamaya göre, ATA AÖF bahar dönemi final sınavları haziran ayında gerçekleştirilecek. İşte ertelenen ATA AÖF final sınavı tarihi...

11:06 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
ATA AÖF

ATA AÖF

ATA AÖF final sınavları için heyecanlı bekleyiş sürerken tarih araştırmaları hız kazandı. Sınavların nasıl yapılacağı, online mı yoksa yüz yüze mi olacağı da netlik kazandı. ATA AÖF final sınavlarının tarihinde güncellemeye gidildi.

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Öğrencilerin katılımı ile gerçekleşecek olan ATA AÖF Yarıyıl Sonu (Final) sınavları 20-26 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecekti ancak ertelendiği duyuruldu.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI TARİHLERİ

Üniversite'nin resmi adresinden yapılan açıklamada; "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan açıklama gereğince 2022-2023 yılı bahar yarıyılı final sınavlarımız 1-7 Haziran 2023 tarihlerine ertelenmiştir. Değişen çevrimiçi sınav programı çok kısa süre içerisinde açıklanacaktır.

Başarılar dileriz." denildi.



#ata aöf
#atatürk üniversitesi
#ata aöf final
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