ATA AÖF final sınavları için heyecanlı bekleyiş sürerken tarih araştırmaları hız kazandı. Sınavların nasıl yapılacağı, online mı yoksa yüz yüze mi olacağı da netlik kazandı. ATA AÖF final sınavlarının tarihinde güncellemeye gidildi.

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Öğrencilerin katılımı ile gerçekleşecek olan ATA AÖF Yarıyıl Sonu (Final) sınavları 20-26 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecekti ancak ertelendiği duyuruldu.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI TARİHLERİ

Üniversite'nin resmi adresinden yapılan açıklamada; "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan açıklama gereğince 2022-2023 yılı bahar yarıyılı final sınavlarımız 1-7 Haziran 2023 tarihlerine ertelenmiştir. Değişen çevrimiçi sınav programı çok kısa süre içerisinde açıklanacaktır.

Başarılar dileriz." denildi.







