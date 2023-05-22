2023 MEB-EKYS (Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 21 Mayıs'ta ÖSYM tarafından yapıldı. Saat 10.15’te başlayan sınavda adaylara cevaplama süresi olarak 150 dakika tanındı. Resmi olmayan sonuçlar öncesi doğrularını ve yanlışlarını kontrol etmek isteyen adaylar için sorular yayınlandı.

MEB EKYS sınavı soruları ile cevap anahtarı yayınlandı. ÖSYM genellikle sınavla aynı gün sınavdan birkaç saat sonra soruları ve cevap anahtarını erişime açıyor. Bu nedenle soruların ve cevapların bugün gün içerisinde yayınlanması bekleniyordu ve ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. Soruların yüzde 10’luk kısmı herkese açık olarak, tamamı ise sadece sınava katılan adayların erişimine açık olarak yayınlandı. Sorular ve cevaplar ÖSYM'nin AİS sayfasından kontrol edilebilecek.