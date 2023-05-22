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2023 MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

21 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı. Peki, MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

08:31 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
EKYS sonuçları

EKYS sonuçları

2023 MEB-EKYS (Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 21 Mayıs'ta ÖSYM tarafından yapıldı. Saat 10.15’te başlayan sınavda adaylara cevaplama süresi olarak 150 dakika tanındı. Resmi olmayan sonuçlar öncesi doğrularını ve yanlışlarını kontrol etmek isteyen adaylar için sorular yayınlandı.

ÖSYM 2023 MEB EKYS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

MEB EKYS sınavı soruları ile cevap anahtarı yayınlandı. ÖSYM genellikle sınavla aynı gün sınavdan birkaç saat sonra soruları ve cevap anahtarını erişime açıyor. Bu nedenle soruların ve cevapların bugün gün içerisinde yayınlanması bekleniyordu ve ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. Soruların yüzde 10’luk kısmı herkese açık olarak, tamamı ise sadece sınava katılan adayların erişimine açık olarak yayınlandı. Sorular ve cevaplar ÖSYM'nin AİS sayfasından kontrol edilebilecek.

MEB EKYS SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKYS sınavına giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 21 Mayıs 2023 tarihinde yapılan EKYS'nin sonuçları 9 Haziran 2023 tarihinde açıklanacak.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sonuçlar, online sistem üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar sonuçlara T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.



#ekys
#meb
#Yönetici Seçme Sınavı
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