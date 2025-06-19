AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? MEB 2025 AÖL Açık Lise sınav tarihleri

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte, sınava katılacak olan öğrenciler de sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını ve sınavların hangi gün saat kaçta başlayacağını merak ediyor. MEB'in 2025 AÖL 3. dönem sınavları hakkındaki bilgileri sizler için derledik.