AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? MEB 2025 AÖL Açık Lise sınav tarihleri

AÖL sınavları için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamında yapılacak AÖL 3. dönem yazılı sınavlarına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini ve sınav giriş belgeleri hakkındaki bilgileri sorgulamaya devam ediyor. MEB'in belirlediği sınav takvimine göre, 2025 AÖL 3. dönem sınavlarının hangi günlerde yapılacağı ve giriş yerlerinin hangi tarihte ilan edileceği belli oldu. İşte 2025 AÖL sınav tarihleri.
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte, sınava katılacak olan öğrenciler de sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını ve sınavların hangi gün saat kaçta başlayacağını merak ediyor. MEB'in 2025 AÖL 3. dönem sınavları hakkındaki bilgileri sizler için derledik.
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yapılacak.
1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da başlayacak.
e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Adaylar, 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
e-Sınav randevusu alan öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden, 23 Haziran 2025 tarihinden sınav tarihine kadar giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.