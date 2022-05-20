AÖL 3. Dönem Sınavları Ne Zaman Yapılacak? 3. dönem Açık Lise Sınav Tarihleri

2021-2022 Eğitim yılının 1. ve 2. Dönem AÖL sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler Açık Lise 3.dönem sınavlarına çevrildi. Lise eğitim hayatına dışarıdan devam eden binlerce kişi "AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı?" sorusuna yanıt ararken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; Temmuz ayı işaret edildi. Peki; AÖL sınavları ne zaman ve hangi tarihte yapılacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL 3. Dönem sınavları Temmuz ayında uygulanacak. Net tarihleri duyurulduğunda haberimizde yer vereceğiz.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NASIL YAPILACAK, ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

AÖL 3. Dönem sınavları online uygulanacak.

AÖL SINAVLARINDA YANLIŞ CEVAP DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Açık öğretim Lisesinde üç dönem sınav yapılır. (3. Dönem sınavına 18 yaş ve üzeri öğrenciler girebilir) Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün ve üç oturumda yapılır. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Yani Öğrencilerin deyimi ile yanlış, doğruyu götürmemektedir.