Özgün AÖL 3 Dönem Sınavları Ne Zaman Yapılacak? 3 dönem Açık Lise Sınav Tarihleri
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AÖL 3. Dönem Sınavları Ne Zaman Yapılacak? 3. dönem Açık Lise Sınav Tarihleri

2021-2022 Eğitim yılları arasında 1. ve 2. dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları tamamlandı. Açık Öğretim Lisesi'nde 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 3. dönem sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Açık Öğretim Lisesi sınavları online mı yapılacak?
AÖL 3. dönem sınav tarihi

2021-2022 Eğitim yılının 1. ve 2. Dönem AÖL sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler Açık Lise 3.dönem sınavlarına çevrildi. Lise eğitim hayatına dışarıdan devam eden binlerce kişi "AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı?" sorusuna yanıt ararken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; Temmuz ayı işaret edildi. Peki; AÖL sınavları ne zaman ve hangi tarihte yapılacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL 3. Dönem sınavları Temmuz ayında uygulanacak. Net tarihleri duyurulduğunda haberimizde yer vereceğiz.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NASIL YAPILACAK, ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

AÖL 3. Dönem sınavları online uygulanacak.

AÖL SINAVLARINDA YANLIŞ CEVAP DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Açık öğretim Lisesinde üç dönem sınav yapılır. (3. Dönem sınavına 18 yaş ve üzeri öğrenciler girebilir) Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün ve üç oturumda yapılır. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Yani Öğrencilerin deyimi ile yanlış, doğruyu götürmemektedir.

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İYİ Partili Hasan Subaşı'nın 'Kürt sorunu' çıkışına tepki: Bu ülkede Kürt sorunu yok HDP-PKK sorunu var
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İYİ Partili Hasan Subaşı'nın 'Kürt sorunu' çıkışına tepki: Bu ülkede Kürt sorunu yok HDP-PKK sorunu var

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesi sonrası başlayan 'Kürtçe şarkı' polemiği devam ederken İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'dan 'Kürt sorunu' çıkışı geldi. 6'lı masanın gizli ortağı HDP'lileri kast ederek toplumun bir kesiminin sorunu olduğunu söyleyen Subaşı, sosyal medyada tepki çekti. Muhalefetin hep bir ağızdan 'Kürt sorunu' demeye başladığına dikkat çeken bazı sosyal medya kullanıcıları, Subaşı'nın sözlerine "Bu ülkede Kürt sorunu yok HDP-PKK sorunu var", "Terörist başını serbest bırakıp Güneydoğuyu verip, ülkeyi bölelim mi?", "Bizim Kürt kardeşlerimiz var Kürt sorunumuz yok" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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