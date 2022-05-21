Özgün AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AUZEF bahar dönemi bitirme sınav tarihleri
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AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AUZEF bahar dönemi bitirme sınav tarihleri

AUZEF final sınavlarının ne zaman yapılacağı, söz konusu sınav öncesi gündeme geldi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları takvime göre haziran ayında gerçekleşecek. 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenen ara sınava ait sınav giriş belgeleri 12 Nisan’da açıklanmıştı. AUZEF final sınav tarihlerine kısa bir süre kala final sınav tarihi ve sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AUZEF FİNAL SINAV TARİHİ: AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman?
AUZEF final sınavı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavları haziran ayında yapılacak. AUZEF final sınavlarının tarihi ve sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AUZEF Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

AUZEF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenen ara sınava ait sınav giriş belgeleri 12 Nisan’da açıklanmıştı.

Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu... adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak alınacak.

AUZEF GEÇME NOTU KAÇ?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 almaları gerekiyor.

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