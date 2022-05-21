AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AUZEF bahar dönemi bitirme sınav tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavları haziran ayında yapılacak. AUZEF final sınavlarının tarihi ve sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AUZEF Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

AUZEF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenen ara sınava ait sınav giriş belgeleri 12 Nisan’da açıklanmıştı.

Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu... adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak alınacak.

AUZEF GEÇME NOTU KAÇ?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 almaları gerekiyor.

REKLAM