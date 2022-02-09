Özgün AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 2 dönem sınav tarihleri
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AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 2. dönem sınav tarihleri

AÖL 2. dönem sınavı ne zaman? Açık öğretim lise sınavı online mı olacak? soruları Açık Öğretim Lisesi'nde kayıtlı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Yurt genelinde binlerce Açık Lise öğrencisi, merakla AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak sorularının cevaplarını arıyor. Konuyla ilgili olarak sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı da merak konusu. İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 2. dönem sınav tarihleri
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AÖL için 27 Aralık tarihinde başlayan kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. AÖL kayıt yenileme süreci devam ederken 2. dönem sınav tarihleri de araştırılan konular arasında bulunuyor. AÖL sınavları ne zaman başlıyor? İşte detayları...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.

2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

İkinci dönem Açık Lise sınavları, e-Sınav olarak online ortamda gerçekleştirilecek.

AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN BİTECEK?

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Ders Seçme İşlemleri başlamış olup 12 Şubat 2022 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir. Hiç ders seçimi yapmayan öğrencilerin otomatik ders seçimi ataması yapılacaktır.

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