AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 2. dönem sınav tarihleri AÖL 2. dönem sınavı ne zaman? Açık öğretim lise sınavı online mı olacak? soruları Açık Öğretim Lisesi'nde kayıtlı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Yurt genelinde binlerce Açık Lise öğrencisi, merakla AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak sorularının cevaplarını arıyor. Konuyla ilgili olarak sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı da merak konusu. İşte ayrıntılar...

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