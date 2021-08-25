aosogrenci.anadolu.edu.tr AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama! Açık Öğretim Fakültesi sınav yeri nasıl öğrenilir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavına sayılı zaman kaldı. Yüz yüze yapılacak yaz okulu sınavı için Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgelerini açıkladı. Peki, AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

2020-2021 öğretim yılı yaz okulu sınavına girecekler için AÖF sınav giriş belgeleri erişme açıldı. 5 - 9 Temmuz arasında kayıtları yapılan yaz okulu sınavı için sınav yeri sorgulama işlemi aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihleri değişmişti. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapıldı. Sınav ise 4 Eylül'de yüz yüze olacak.

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AÖF YAZ OKULU SINAVLARI GEÇME NOTU KAÇ?

Pandemi döneminde ilk online sınav kararı alan üniversitelerden birisi olan Anadolu Üniversitesi senato kararı ile ders geçme notunu 35 olarak belirledi. AÖF yaz okulu sınavlarında ders geçme notu 35 olacak.