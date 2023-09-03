Apple Watch, Apple tarafından tasarlanan ve üretilen bir akıllı saattir. İlk olarak 2015 yılında piyasaya sürüldü ve o zamandan beri çok popüler hale geldi. Apple Watch, fitness ve sağlık takibi, mesajlaşma, ödeme yapma, müzik dinleme ve daha fazlası için kullanılabilen bir dizi özellik sunar.

Apple Watch, iPhone ile birlikte çalışır. iPhone'unuzu Apple Watch'unuza Bluetooth ile eşleştirerek, bildirimleri, aramaları ve müziği saatinizde görebilir ve kontrol edebilirsiniz. Apple Watch ayrıca iPhone'unuzdaki uygulamaları da çalıştırabilir.

Apple Watch'un en popüler özelliklerinden biri fitness takibidir. Saat, kalp atış hızınızı, adımlarınızı, kat ettiğiniz mesafeyi ve yaktığınız kalorileri takip edebilir. Apple Watch ayrıca, egzersiz yaparken size rehberlik edecek ve ilerlemenizi takip edecek bir dizi egzersiz uygulamasına sahiptir.

Apple Watch'un diğer önemli özellikleri arasında mesajlaşma, ödeme yapma, müzik dinleme ve daha fazlası bulunur. Saat, iMessage, WhatsApp ve diğer mesajlaşma uygulamalarında mesaj gönderip alabilir. Apple Pay ile saatinizi kullanarak ödeme yapabilirsiniz. Apple Watch ayrıca, Apple Music'ten müzik dinlemenizi ve Spotify gibi diğer müzik abonelik hizmetlerini kullanmanızı sağlar.

Apple Watch, birçok farklı modelde ve renkte mevcuttur. Fiyat, modele ve özelliklere göre değişir. Apple Watch'un en yeni modeli, Apple Watch Series 8'dir.

Eğer bir akıllı saat arıyorsanız, Apple Watch harika bir seçenektir. Fitness ve sağlık takibi, mesajlaşma, ödeme yapma, müzik dinleme ve daha fazlası için kullanılabilen bir dizi özellik sunar. Apple Watch, iPhone ile birlikte çalıştığı için, iPhone'unuzun tüm özelliklerine saatinizden erişebilirsiniz.

Apple Watch fiyatı

2023 yılı itibariyle Apple Watch'un Türkiye'deki fiyatları şu şekildedir:

Apple Watch Series 8

Alüminyum kasa, GPS: 13.728 TL

Alüminyum kasa, GPS + Cellular: 17.598 TL

Paslanmaz çelik kasa, GPS: 21.998 TL

Paslanmaz çelik kasa, GPS + Cellular: 26.898 TL

Titanyum kasa, GPS: 32.298 TL

Titanyum kasa, GPS + Cellular: 38.198 TL

Apple Watch SE

Alüminyum kasa, GPS: 8.745 TL

Alüminyum kasa, GPS + Cellular: 11.625 TL

Apple Watch SE Başlangıç fiyatı: 8.745 TL

Apple Watch Ultra 41.694 TL

Apple Watch'un fiyatı, modele, kasa malzemesine, bağlantı özelliğine ve renk seçeneklerine göre değişir.

Apple Watch Series 8, Apple Watch'un en yeni modelidir. Daha dayanıklı bir tasarıma ve yeni sağlık özelliklerine sahiptir.

Apple Watch SE , Apple Watch'un daha uygun fiyatlı modelidir. Series 8'in bazı özelliklerini sunar, ancak daha basit bir tasarıma sahiptir.

Apple Watch özellikleri

İşte Apple Watch'un bazı temel özellikleri:

Fitness takibi : Kalp atış hızınızı, adımlarınızı, kat ettiğiniz mesafeyi ve yaktığınız kalorileri takip eder.

Mesajlaşma : iMessage, WhatsApp ve diğer mesajlaşma uygulamalarında mesaj gönderip alabilir.

Ödeme yapma : Apple Pay ile saatinizi kullanarak ödeme yapabilirsiniz.

Müzik dinleme : Apple Music'ten müzik dinlemenizi ve Spotify gibi diğer müzik abonelik hizmetlerini kullanmanızı sağlar.

Diğer özellikler: Alarm, kronometre, hava durumu, navigasyon ve daha fazlası.

Apple Watch'un sağlık özellikleri neler?

Apple Watch'un sağlık özellikleri şunlardır:

EKG uygulaması : Apple Watch Series 4 veya daha yeni modellerde, kalp atış hızınızın düzensiz olup olmadığını kontrol etmek için EKG uygulaması kullanabilirsiniz.

Düzensiz ritim bildirimi : Apple Watch Series 1 veya daha yeni modellerde, düzensiz bir kalp atış hızınız varsa sizi uyarmak için düzensiz ritim bildirimini etkinleştirebilirsiniz.

Kanda oksijen seviyesi izleme : Apple Watch Series 6 veya daha yeni modellerde, kandaki oksijen seviyenizi izlemek için kanda oksijen seviyesi izleme özelliğini kullanabilirsiniz.

Uyku takibi : Apple Watch Series 3 veya daha yeni modellerde, uyku kalitenizi takip etmek için uyku takibi özelliğini kullanabilirsiniz.

Apple Watch'un diğer özellikleri şunlardır:

GPS : Apple Watch'un GPS özelliği, haritalarda gezinmenize ve yürüyüş, koşu ve bisiklet gibi açık hava etkinliklerini takip etmenize olanak tanır.

LTE : Apple Watch Series 3 veya daha yeni modellerde, LTE bağlantısı ile iPhone'unuzun yanınızda olmasa bile telefon görüşmeleri yapabilir ve metin mesajları gönderip alabilirsiniz.

Siri : Apple Watch'un Siri özelliği, sesli komutlarla saatinizi kontrol etmenizi sağlar.

Apple Pay : Apple Watch'un Apple Pay özelliği, saatinizi kullanarak mağazalarda, restoranlarda ve diğer işletmelerde ödeme yapmanızı sağlar.

Kaç çeşit Apple Watch var?

Apple Watch Ultra Apple Watch Series 8 Apple Watch SE (2. nesil) Apple Watch Series 7 Apple Watch Series 6 Apple Watch SE Apple Watch Series 5 Apple Watch Series 4







