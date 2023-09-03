Apple Watch Fiyatları ve Apple Akıllı Saat Modelleri
Apple Watch, Apple tarafından tasarlanan ve üretilen bir akıllı saattir. İlk olarak 2015 yılında piyasaya sürüldü ve o zamandan beri çok popüler hale geldi. Apple Watch, fitness ve sağlık takibi, mesajlaşma, ödeme yapma, müzik dinleme ve daha fazlası için kullanılabilen bir dizi özellik sunar.
Apple Watch, iPhone ile birlikte çalışır. iPhone'unuzu Apple Watch'unuza Bluetooth ile eşleştirerek, bildirimleri, aramaları ve müziği saatinizde görebilir ve kontrol edebilirsiniz. Apple Watch ayrıca iPhone'unuzdaki uygulamaları da çalıştırabilir.
Apple Watch'un en popüler özelliklerinden biri fitness takibidir. Saat, kalp atış hızınızı, adımlarınızı, kat ettiğiniz mesafeyi ve yaktığınız kalorileri takip edebilir. Apple Watch ayrıca, egzersiz yaparken size rehberlik edecek ve ilerlemenizi takip edecek bir dizi egzersiz uygulamasına sahiptir.
Apple Watch'un diğer önemli özellikleri arasında mesajlaşma, ödeme yapma, müzik dinleme ve daha fazlası bulunur. Saat, iMessage, WhatsApp ve diğer mesajlaşma uygulamalarında mesaj gönderip alabilir. Apple Pay ile saatinizi kullanarak ödeme yapabilirsiniz. Apple Watch ayrıca, Apple Music'ten müzik dinlemenizi ve Spotify gibi diğer müzik abonelik hizmetlerini kullanmanızı sağlar.
Apple Watch, birçok farklı modelde ve renkte mevcuttur. Fiyat, modele ve özelliklere göre değişir. Apple Watch'un en yeni modeli, Apple Watch Series 8'dir.
Eğer bir akıllı saat arıyorsanız, Apple Watch harika bir seçenektir. Fitness ve sağlık takibi, mesajlaşma, ödeme yapma, müzik dinleme ve daha fazlası için kullanılabilen bir dizi özellik sunar. Apple Watch, iPhone ile birlikte çalıştığı için, iPhone'unuzun tüm özelliklerine saatinizden erişebilirsiniz.
Apple Watch fiyatı
2023 yılı itibariyle Apple Watch'un Türkiye'deki fiyatları şu şekildedir:
- Apple Watch Series 8
- Alüminyum kasa, GPS: 13.728 TL
- Alüminyum kasa, GPS + Cellular: 17.598 TL
- Paslanmaz çelik kasa, GPS: 21.998 TL
- Paslanmaz çelik kasa, GPS + Cellular: 26.898 TL
- Titanyum kasa, GPS: 32.298 TL
- Titanyum kasa, GPS + Cellular: 38.198 TL
- Apple Watch SE
- Alüminyum kasa, GPS: 8.745 TL
- Alüminyum kasa, GPS + Cellular: 11.625 TL
- Apple Watch SE Başlangıç fiyatı: 8.745 TL
- Apple Watch Ultra 41.694 TL
Apple Watch'un fiyatı, modele, kasa malzemesine, bağlantı özelliğine ve renk seçeneklerine göre değişir.
Apple Watch Series 8, Apple Watch'un en yeni modelidir. Daha dayanıklı bir tasarıma ve yeni sağlık özelliklerine sahiptir.
Apple Watch özellikleri
İşte Apple Watch'un bazı temel özellikleri:
Diğer özellikler: Alarm, kronometre, hava durumu, navigasyon ve daha fazlası.
Apple Watch'un sağlık özellikleri neler?
Apple Watch'un sağlık özellikleri şunlardır:
Apple Watch'un diğer özellikleri şunlardır:
Kaç çeşit Apple Watch var?
- Apple Watch Ultra
- Apple Watch Series 8
- Apple Watch SE (2. nesil)
- Apple Watch Series 7
- Apple Watch Series 6
- Apple Watch SE
- Apple Watch Series 5
- Apple Watch Series 4