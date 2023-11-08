Ara tatil
"Keyifli zaman geçirmek için bir fırsat"
Ara tatilde öğrenciler neler yapabilir?
Derslere biraz ara verseler de bunun sömestr tatiline kadarki dönem için yeni bir enerji oluşturacağından kuşkunuz olmasın” diyen Durak, tatil boyunca çocuklara keyif alacakları, ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda aktiviteler sağlanabileceğini belirtti.
Sibel Durak bir hafta sürecek olan tatil için neler yapılacağına dair aktivite önerilerini ise şu şekilde sıraladı:
Yemek yapma: Çocuğunuzla birlikte yemek yapabilir, yeni tarifler deneyebilirsiniz. Hem eğlenceli vakit geçirmenizi sağlar hem de çocuğunuzun mutfak becerilerini geliştirmesine yardımcı olur.