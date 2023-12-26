Trendyol Süper Lig'de 38 hafta karşılaşmalar gerçekleşecek. Lig'de ilk devre ise 18. hafta ardından tamamlanmış oluyor. Süper Lig'de bu sezon 20 takım top koşturuyor. Takımlar devre arası ardından ocak ayında ara transfer sezonuna giriyor! İşte, Süper Lig transfer dönemi tarihleri...

TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ereceği duyuruldu.