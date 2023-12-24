Süper Lig ekibindeki ödeme sıkıntıları yıldızları takımdan uzaklaştırdı

Süper Lig'de son yıllarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor'da işler bu sezon istenilen düzeyde gitmiyor. Adana temsilcisinde yaşanılan maddi sorunlar ve son haftalarda alınan sonuçlar nedeniyle birçok oyuncuyla yollar ayrılma noktasına geldi. Bunların başında gelen isimlerden biri de Younes Belhanda. Faslı yıldızla birlikte Badou Ndiaye de takıma veda etmeye hazırlanıyor.

İki yıldız oyuncunun da kulüpten alacaklarının bulunduğu ve bu alacaklarına karşılık serbest futbolcu statüsüne çıkmak istedikleri belirtildi. İki futbolcunun da Türkiye'de futbol oynamaya devam etmek istediği aktarılırken menajerlerinin birçok kulüple temasa geçtiği belirtildi.

Öte yandan Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; birkaç aydır maaşını alamadığını iddia eden Gravillon, avukatları aracılığıyla mavi-lacivertli kulübe sözleşmesinin sona erdiğini duyuran bir mektup gönderdi.







