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Spor

Süper Lig ekibindeki ödeme sıkıntıları yıldızları takımdan uzaklaştırdı

Süper Lig'in güçlü takımlarından Adana Demirspor'daki ödeme sorunları yıldız oyuncularla kulübün arasını açtı. Bu oyunculardan biri de Younes Belhanda. 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor. Belhanda'nın alacaklarına karşılık sözleşmesini feshedebileceği aktarıldı.

16:26 - 24/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Adana Demirspor - Süper Lig
Adana Demirspor - Süper Lig

Süper Lig'de son yıllarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor'da işler bu sezon istenilen düzeyde gitmiyor. Adana temsilcisinde yaşanılan maddi sorunlar ve son haftalarda alınan sonuçlar nedeniyle birçok oyuncuyla yollar ayrılma noktasına geldi. Bunların başında gelen isimlerden biri de Younes Belhanda. Faslı yıldızla birlikte Badou Ndiaye de takıma veda etmeye hazırlanıyor.

İki yıldız oyuncunun da kulüpten alacaklarının bulunduğu ve bu alacaklarına karşılık serbest futbolcu statüsüne çıkmak istedikleri belirtildi. İki futbolcunun da Türkiye'de futbol oynamaya devam etmek istediği aktarılırken menajerlerinin birçok kulüple temasa geçtiği belirtildi.

Öte yandan Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; birkaç aydır maaşını alamadığını iddia eden Gravillon, avukatları aracılığıyla mavi-lacivertli kulübe sözleşmesinin sona erdiğini duyuran bir mektup gönderdi.



#Adana Demirspor
#Antalyaspor
#Younes Belhanda
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