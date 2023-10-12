Real Madrid CF, İspanya'nın Madrid kentinde kurulmuş bir futbol kulübüdür. Kulüp, 1902 yılında Madrid Football Club adıyla kurulmuştur ve 1920 yılında Kral Alfonso XIII tarafından Real Madrid (Kraliyet Madrid) adını almıştır. Mevcut Real Madrid kadrosunda Karim Benzema, Vinicius Junior, Luka Modric, Arda Güler ve Thibaut Courtois gibi futbolcular yer almaktadır. Real Madrid teknik direktörü, Carlo Ancelotti’dir. İşte Real Madrid oyuncuları ve isimleri.