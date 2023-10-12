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Arda Güler sakatlığını atlattı

İspanyol ekibi Real Madrid'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı genç yıldız Arda Güler sakatlığını atlattı. Genç yıldız, Sevilla-Real Madrid karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor. Peki Sevilla-Real Madrid maçı ne zaman?

15:49 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arda Güler, yaşadığı sakatlıkların ardından takım antrenmanında yer aldı.

Arda Güler, yaşadığı sakatlıkların ardından takım antrenmanında yer aldı.

Milli futbolcu Arda Güler, La Liga ekibi Real Madrid'de üst üste yaşadığı sakatlıkların ardından takım antrenmanında yer aldı. Güler, Real Madrid'e transferinin ardından dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle operasyon geçirmişti. Ameliyat sonrası iyileşen ve takımla çalışmalara başlayan Arda Güler, İspanyol temsilcisinin Las Palmas maçı öncesinde tekrar sakatlanmıştı.

Sakatlıklarını atlatan genç yıldız antrenmanların bir bölümünde takımla beraber çalıştı.

Arda Güler, Sevilla-Real Madrid maçında oynayacak mı?

Arda Güler'in, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak Sevilla-Real Madrid karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor.

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#Arda Güler
#Real Madrid
#Sevilla
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