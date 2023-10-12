Abdullah Avcı: Yeni gelmedim geri geldim

"Yeni gelmedim, geri geldim. 7 aylık bir süreç. Uçağa bindiğimden beri çok güzel duygular... Trabzonspor ne zaman çağırıyorsa Trabzon şehri ne zaman davet ediyorsa biz bulunmak istiyoruz. Bulunmak temel duygu, düşüncemiz. Ertuğrul Doğan'a, özellikle yönetim kuruluna nazik davet için teşekkür ediyorum. Bıraktığımız yerden daha iyisini yapabilmek için devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta başında sohbet toplantımızı yapıp ekibimle yüksek enerji ile beraber start vereceğiz."