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Spor

Abdullah Avcı: Yeni gelmedim geri geldim

Bordo-mavili kulüpte teknik direktör Nenad Bjelica ile yolların ayrılmasının ardından sözleşme imzalanan Abdullah Avcı, Trabzon'a geldi. Havalimanında açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "Bıraktığımız yerden daha iyisini yapabilmek için devam edeceğiz" dedi.

15:41 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Abdullah Avc'yıı coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.

Abdullah Avc'yıı coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.

İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Trabzon'a gelen Abdullah Avcı'yı, havalimanında bir grup taraftar sevgi gösterileriyle karşıladı.


Taraftarlar, çiçek verip kaşkol taktıkları Avcı için tezahüratlarda bulunurken "Dingin denizden Karadeniz'in dalgalı denizine tekrar hoş geldiniz" yazılı pankart açtı.


Basın mensuplarının soruları üzerine teknik direktör Avcı, yaptığı kısa açıklamada şu ifadeleri kullandı:


"Yeni gelmedim, geri geldim. 7 aylık bir süreç. Uçağa bindiğimden beri çok güzel duygular... Trabzonspor ne zaman çağırıyorsa Trabzon şehri ne zaman davet ediyorsa biz bulunmak istiyoruz. Bulunmak temel duygu, düşüncemiz. Ertuğrul Doğan'a, özellikle yönetim kuruluna nazik davet için teşekkür ediyorum. Bıraktığımız yerden daha iyisini yapabilmek için devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta başında sohbet toplantımızı yapıp ekibimle yüksek enerji ile beraber start vereceğiz."




"Hep güzel duygular hissettirdiler"

Avcı, kendisi için açılan pankarta ilişkin ise "Trabzonspor'a ilk imza attığım günden bu yana 10 Kasım'da 3 yıl olacak. Hep güzel duygular hissettirdiler, yaşadık. Sizlerin, taraftarın katkısıyla en iyisini yapmaya çalışacağız. Samimi duygular için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Bordo-mavili takımın teknik adamı, açıklamasının ardından taraftarların sevgi gösterileri altında güçlükle kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.







#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Süper Lig
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