Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Arefe günü bankalar, kargolar, noterler, eczaneler yarım gün mü açık? Arefe günü açık olan yerler

Arefe günü bankalar, kargolar, noterler, eczaneler yarım gün mü açık? Arefe günü açık olan yerler

Tuğba Güner
12:0729/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arefe günü
Arefe günü

Ramazan Bayramı arefe günü bu yıl 29 Mart Cumartesi gününe denk gelecek. Arefe günü açık olan yerler merak ediliyor. Resmi tatillerde bankalar, noterler, eczaneler, kargolar kapalı olabiliyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı arefe gününde ankalar, kargolar, noterler, eczaneler yarım gün mü açık olacak? İşte arefe günü açık olacak yerler...

Ramazan Bayramı arefesi bankalar, kargolar, noterler ve eczanelerin çalışma saatleri, sağlık kuruluşlarında işleri olanlar tarafından araştırılıyor. Resmi tatillerde kapalı olan bankalar, kargolar, noterler, eczaneler arefe günü açık mı, kapalı mı? 2025 arefe günü hangi kurumlar saat kaça kadar açık?

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Arefe Günü bankalar açık olmayacak. Hafta sonu AVM gibi yerlerde hizmet veren banka şubeleri öğlen saatine kadar açık olabiliyor. Ancak bayram tatili nedeniyle bu tarz yerlerde bulunan banka şubelerinin de kapalı olması bekleniyor. Banka Şubeleri 5 Nisan tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak.

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Arefe günleri yarım gün resmi tatildir. Bu nedenle eczaneler arefe günü saat 09.00-13.00 saatleri arası açık olup, 13.00 sonrası sadece nöbetçi eczaneler hizmet veriyor.

AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Bu yıl 29 Mart Cumartesi Arefe günü marketler açık olacak. Tüm marketler kendi açılış ve kapanış saatlerinde faaliyette olacak.

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı olmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesi bayram tatili boyunca kapalı olacak.

Arefe günü, yani 29 Mart Cumartesi günü kargolar yarım gün çalışma sürecinde olacak. Öğleden sonra ise hizmet vermeyecek.



#arefe günü
#arefe günü mesai saatleri
#arefe günü açık olan yerler

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Ulusal Staj Programı sonuçları...