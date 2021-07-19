Arefe günü bankalar ve PTT açık mı? Arefe günü havale ve EFT yapılabilir mi?

İslam aleminin en önemli günlerinden olan ve yılın ikinci bayramı olan kurban bayramı yarın tüm dünyada Müslümanlar tarafından idrak edilecek. Ülkemizde 19 Temmuz kurban bayramı arefesi olacak. Arefe günü bankalar ve PTT açık olacak mı, saat kaça kadar açık olacak? Havale ve EFT yapılabilir mi? Banka çalışma saatleri kaç? Tüm bu sorular arefe günü merak konusu.

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Banka çalışma saatleri, Arefe Günü'nün 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelmesiyle araştırılıyor. Pazartesi günü öğlen saatlerine kadar tüm resmi kurumlar açık olacak. Öğlen saatiyle birlikte de 2021 Kurban Bayramı tatili başlamış olacak. Böylelikle bankalar bugün (Arefe Günü) yarım gün hizmet verecek.

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19 TEMMUZ AREFE GÜNÜ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. 19 Temmuz'un da yarım gün olmasıyla birçok kurum yarım gün çalışmış olacak. Arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bankalar bugün öğleden sonra kapalı olacak.

EFT HAVALE YAPILIR MI?

Havale, EFT gibi bankacılık işlemleri bulunan özel ve tüzel kişilerin bu işlemlerini 19 Temmuz Pazartesi günü 12:00'dan önce tamamlaması gerekiyor.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar 19 Temmuz Pazartesi arefe günü öğlene kadar hizmet verecekler. Öğleden sonra hem PTT hem de bankalar hizmet vermeyecek. EFT gibi işlemleri 1000 TL'ye kadar bayram boyunca gerçekleşebilecek. Ancak bunun üzerindeki tutarlar, 26 Temmuz Pazartesi günü itibariyle gerçekleşecek. Aksi durumda hafta boyunca bayram tatili ardından da hafta sonu geleceği için bankalardaki bir sonraki işlem günü 26 Temmuz 2021 Pazartesi olacak.

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İDARİ İZİN BANKALARI KAPSIYOR MU?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır