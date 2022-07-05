Arefe günü bankalar, eczaneler, kargolar açık olacak mı?

Kurban Bayramı ile birlikte gündeme tatil soruları gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı açıklandı. Arefe günü için özel bir arayış başladı. Peki arefe günü bankalar, kargolar, eczaneler açık mı kapalı mı olacak?

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK OLACAK MI?

Bankalar özel sektör kapsamında yer alan işletmeler olduğu için arife günü öğlene kadar açık olacak. Bazı bankalarda 12:30 bazı bankalarda ise 13:00’e kadar işlem yapılabilecek. Ancak Arefe günü öğleden sonra resmi tatil olduğu için öğleden sonra bankalar da kapalı olacaklar.

Bu nedenle banka işlemlerini bayramdan sonraya bırakmak istemeyen kişilerin cuma günü öğlene kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Aksi durumda bayram boyunca resmi tatil olacağı için bir sonraki işlem günü olan 13 Temmuz 2022 Çarşamba gününü beklemek zorunda kalacaklar.

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AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler, resmi tatil günlerinde ve pazar günleri nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğu için eczaneler de öğlene kadar hizmet verdikten sonra nöbetçi eczane sistemine geçilecek. Eczaneler, Kurban Bayramı süresince kapalı olacak.

AREFE GÜNÜ PTT AÇIK MI?

PTT'de 8 Temmuz Cuma arefe günü yarım gün resmi tatil nedeniyle öğlene kadar hizmet verecek. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ile birlikte PTT'ler 18 Temmuz'da hizmet vermeye başlayacak.

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Arefe günü yurt genelinde kargo şirketleri öğlene kadar açık olacak. 8 Temmuz öğleden sonra kargo dağıtımı ya da kargo teslimi olmayacak. Kargo hizmetleri 18 Temmuz Pazartesi günü devam edecek.

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