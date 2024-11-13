PTT'nin posta, banka ve kargo hizmetlerinden yararlanacak olan vatandaşlar için PTT çalışma saatlerini merak etmekte. Peki, güncel PTT kargo açılış ve kapanış saatleri, PTT kargo öğle arası saati ne?

PTT SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir. Diğer detayları aşağıdan okuyabilirsiniz.

Pazartesi: Açılış 08:30 - Kapanış 17:30 - Öğle Arası 12:30 - 13:30 Arası

Salı: Açılış 08:30 - Kapanış 17:30 - Öğle Arası 12:30 - 13:30 Arası

Çarşamba: Açılış 08:30 - Kapanış 17:30 - Öğle Arası 12:30 - 13:30 Arası

Perşembe: Açılış 08:30 - Kapanış 17:30 - Öğle Arası 12:30 - 13:30 Arası

Cuma: Açılış 08:30 - Kapanış 17:30 - Öğle Arası 12:30 - 13:30 Arası

PTT HAFTA SONU CUMARTESİ-PAZAR AÇIK MI?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT KARGO TAKİP SORGULAMA NASIL YAPILIR?

PTT Kargo takip hizmeti, PTT’nin resmi internet sayfası ve e-Devlet kapısı üzerinden sunulan online hizmettir. Tüm PTT müşterileri web sayfası ve mobil uygulama üzerinden günün her saatinde sorgulama işlemi yapabilir. PTT Kargo gönderi sorgulama sayfası üzerinden kargonun durumu hakkında kolayca bilgi edinebilirsiniz.

Bilgisayar ya da akıllı cihazlarınızdan PTT resmi internet sayfasına giriş yapın. Sayfa açıldıktan sonra, ekranın sağ üst kısmında bulunan menü seçeneğine tıklayın. Açılan menü kategorisinden “Gönderi Takibi” yazısına basın. Tarayıcınızda yeni sekmede gönderi takip sayfası açılır. Bu sayfa üzerinde barkod numarası ve güvenlik kodu bilgilerinin girilmesi beklenir. Bütün bilgilerinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde yazdıktan sonra, kargonuzun durumunu öğrenmek için “sorgula” seçeneğine basın.

PTT MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI

PTT müşteri hizmetlerine 444 1 788 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz. Operatörün söylediği adımları izleyerek ya da yanıt vererek müşteri hizmetleri temsilcisine ulaşabilir, işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

EN YAKIN PTT ŞUBESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bulunduğunuz yere en yakın PTT şubesinin nerede olduğunu il ve ilçe bilgisini girerek aşağıdaki bağlantı linkini kullanarak bulabilirsiniz.

PTT BANK NEDİR?