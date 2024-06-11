|
Özgün

Arefe köftesi yapılış tarifi: Basit Arefe köftesi nasıl yapılır, malzemeler nelerdir?

Klasik Osmanlı mutfağının en önemli tariflerinden biri olan arefe köftesi bademli, kuruyemişli ve kuzu kıymayla hazırlanan bir içli köfte türüdür. İç köftenin çok eskiden beri yapılan farklı br varsiyonu diyebileceğimiz Arefe Köftesi tarifi hem çok lezzetli hem de doyurucu bir tariftir. İster misafir sofralarına isterse rutin akşam yemeklerinizde yapabileceğiniz arefe köftesi tarifini sizler için derledik. Arefe köftesi nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? İşte detaylarıyla arefe köftesi tarifi...

16:35 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Arefe köftesi tarifi
Arefe köftesi tarifi

18. yüzyılda Osmanlı Mutfağında rastlanan bir tür içli köfte olan arefe köftesi; ince çekilmiş taze bademli, bol baharatlı, kuzu kıymalı iç harcıyla porsiyonluk olarak hazırlanıyor. Arefe köftesi nasıl yapılır? İşte tarifinin ayrıntıları...

Arefe köftesi tarifi için malzemeler

500 gr kuzu kıyma

2 adet kuru soğan

200 gr ince bulgur

100 gr çekilmiş toz haline getirilmiş badem

Yarım çay kaşığı kakule

Yarım çay kaşığı anason

Yarım çay kaşığı tarçın

Tuz

Karabiber

Arefe köftesi nasıl yapılır?

Kıymanın üçte ikisini, incecik doğranmış soğanların yarısını, bulgur, anason ve tuzu derin bir kaba alıp yoğurun. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra karışımı bir kenarda üzerini örterek bekletin.

Kalan kıymayı ve soğanı tavada kavurun. İki malzeme de güzelce piştikten sonra kakule ve badem tozunu ekleyin. 10 dakika daha kavurmaya devam edin. İç harcınız hazır.

Yoğurduğunuz bulgurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Tıpkı içli köfte yapar gibi, bulgurlu karışımın ortasına parmağınızı bastırarak bir yuvarlak açın.

İçini hazırladığınız harç ile doldurun. Yine içli köftenin ağzını kapatır gibi kapatın ve elinizde yuvarlayarak şekil verin.

Arefe Köftesi nasıl pişirilir?

Kaynamış tuzlu suyun içine köfteleri koyun ve 10 dakika boyunca haşlayın.

Servis ederken üzerine tereyağı gezdirebilirsiniz.

Dilerseniz köfteleri haşlamak yerine kızartabilirsiniz. Afiyet olsun...



#arefe köftesi
#yemek tarifleri
#arefe köftesi tarifi
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Eskişehir Kurban Bayramı Namazı Vakti - 16 Haziran 2024