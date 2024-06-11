Lazanya, makarna hamuruyla yapılan, plaka halinde paketlenen, genellikle bolonez sosu ile birlikte fırında pişirilen İtalyan mutfağına ait nefis bir lezzet. İtalya'nın meşhur lezzetlerinden biri olan lazanya tarifi genellikle zor ve zahmetli bir tarif olarak bilinir. Ancak belirli ipuçlarına dikkat edildiğinde evinizde pratik, lezzetli ve kolay lazanya pişirebilmeniz mümkündür. Lazanya nasıl yapılır, malzemeleri ve ölçüsü nelerdir?