Arife mesajları - Arefe günü sözleri - Arefe hadis ve fazilet sözleri mesajları

Arefe günü mesajları resimli kısa anlamlı
Arefe günü mesajları, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından sevdikleri ile paylaşılması adına en çok aranılanlar arasında yerini aldı. En anlamlı ve resimli Arefe günü kutlama mesajlarını sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.
Arefe günü mesajları ve sözleri için araştırmalar hızlandı. Bayramın müjdecisi arefenin anlam ve önemini anlatmak isteyenler, Arefe günü mesajları seçeneklerini inceliyor. En anlamlı ve resimli Arefe günü kutlama mesajlarını sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Arefe günü mesajları sevdiklerinize göndermek için birkaç yöntem kullanabilirsiniz. Bunların başında kuşkusuz kısa mesaj yani SMS'ler geliyor. Bunun dışında Facebook, Twitter, Instagram ya da WhatsApp uygulaması üzerinden gönderebilirsiniz. Arefe günü sözleri ve mesajları gönderecekseniz aşağıda derlediklerimize göz atabilirsiniz.
Arefe günü mesajları 2023: En güzel, kısa, anlamlı Arefe mesajları
- Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.
- Arefe gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allah’tan niyaz ederiz.
- Sadece çocukların değil, tüm insanlığın adeta çocuk heyecanı ile bayramı beklediği günlerin sonuncuna geldik. Arefe gününüz kutlu olsun.
- Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.
- Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.
- Duanın hayırlısı Arefe günü yapılan duadır. Bayrama kavuşmanızı dileyin… Arefe gününüzün en güzel bayramları sizlere ulaştırması duasıyla. Gününüz mübarek olsun.
- Her gününüzün bayramı müjdeleyen arefe günü gibi olması duasıyla. Bugün Arefe! Mükâfatından mahrum kalmayalım. Hayırlısı ile bayrama kavuşmak dileğiyle…
- Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.
- Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.
- Arefe günü mesajları 2023 Resimli, dualı, ayetli bayram arefesi ile ilgili sözler, kutlama sözleri...Allah hiçbir günde Arefe günündeki kadar çok kişiyi cehennemden azat etmez.
- Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve Arefe gününüz mübarek olsun.
- Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.
- Sadece çocukların değil tüm insanlığın adeta çocuk heyecanı ile bayramı beklediği günlerin sonuncuna geldik. Arefe gününüz kutlu olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.
Resimli Arefe günü kutlama mesajları
Arefe nedir?
Arefe (Arife), herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.
Arefe ne anlama gelir?
Arife sözcüğü en geç 1400'lü yıllarda Arapça "arafat" (irfan, bilme) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Muhtemelen "geleceği haber verme" anlamındaki irafat sözcüğünden gelir. Arapça orijinalinin etkisiyle Türkçede arefe şeklinde kullanımına da rastlanır. Sözcük "Arefe" haliyle Türkçede kadın ismi olarak da kullanılır. Arife sözcüğünün Türkçede "herhangi bir şeyden önceki gün" anlamında kullanımına ise ilk kez 1945 yılında rastlanır.