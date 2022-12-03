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Arjantin - Avustralya Maç Kadrosu

Dünya Kupası son 16 turunda futbolseverler nefes kesecek maçlara konuk olacak. Turnuvanın favorilerinden Arjantin, Avustralya ile karşılaşıyor. Bugün saat 22:00’da başlayacak maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Futbolseverler bu akşam oynanacak karşılaşmada Arjantin'de ilk 11’de kimlerin olacağını merak ediyor. İşte Arjantin - Avustralya maçının ilk 11’leri ve kadroları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arjantin - Avustralya Maç Kadrosu
Arjantin Avustralya maç kadrosu

Katar’da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası’nda grup maçları dün akşam tamamlandı. Bugün sonra 16 turunda ilk maçlar oynanacak. Saat 22:00’da Arjantin ve Avustralya karşı karşıya gelecek.

ARJANTİN - AVUSTRALYA MAÇ KADROSU

ARJANTİN

23 Emiliano Martinez

3 Nicolas Tagliafico

13 Cristian Romero

19 Nicolas Otamendi

26 Nahuel Molina

7 Rodrigo De Paul

10 Lionel Messi

20 Alexis Mac Allister

24 Enzo Fernandez

9 Julian Alvarez

11 Angel Di Maria

AVUSTRALYA

1 Mathew Ryan

4 Kye Rowles

5 Fran Karacic

16 Aziz Behich

19 Harry Souttar

7 Matthew Leckie

13 Aaron Mooy

14 Riley McGree

22 Jackson Irvine

23 Craig Goodwin

15 Mitchell Duke

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