Arjantin - Avustralya Maç Kadrosu

İstikbal mobilya ihracat şampiyonu oldu

Türkiye ekonomisinin büyümesinin lokomotifi olan ihracatçı firmalar, Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin (AKAMİB) Kayseri'de düzenlediği etkinlikte ödüllerini aldılar.



Mobilyanın başkenti sayılan Kayseri'de ihracat şampiyonu olan İstikbal aynı zamanda AKAMİB firmaları arısında 2021 yılında en fazla ihracat yapan firma olarak şampiyonluğu elde etti.

