Arjantin - Avustralya Maç Kadrosu

Katar’da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası’nda grup maçları dün akşam tamamlandı. Bugün sonra 16 turunda ilk maçlar oynanacak. Saat 22:00’da Arjantin ve Avustralya karşı karşıya gelecek.
ARJANTİN - AVUSTRALYA MAÇ KADROSU
ARJANTİN
23 Emiliano Martinez
3 Nicolas Tagliafico
13 Cristian Romero
19 Nicolas Otamendi
26 Nahuel Molina
7 Rodrigo De Paul
10 Lionel Messi
20 Alexis Mac Allister
24 Enzo Fernandez
9 Julian Alvarez
11 Angel Di Maria
AVUSTRALYA
1 Mathew Ryan
4 Kye Rowles
5 Fran Karacic
16 Aziz Behich
19 Harry Souttar
7 Matthew Leckie
13 Aaron Mooy
14 Riley McGree
22 Jackson Irvine
23 Craig Goodwin
15 Mitchell Duke