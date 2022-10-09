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Bakan Nebati’nden asgari ücret, memur ve emekli zammı açıklaması: Artış enflasyonun altında olmayacak

Asgari ücret ne kadar olacak? sorusu milyonların gündeminde. Asgari ücret 2023 zammı konusunda son dakika açıklamaları ardı ardına geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücret ve memur maaşlarında yapılacak zamla ilgili “Enflasyon altında artış olmayacak” dedi. Peki asgari ücret 2023 ne kadar olacak, zam oranı ne olacak? 2023 asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in asgari ücret asgari ücret açıklamalarının detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücret: 2023 asgari ücrete zam oranı ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati CNN TÜRK canlı yayınında gündeme dair merak edilenleri yanıtladı. Bakan Nebati "Aralık ayından itibaren enflasyonda düşüşü göreceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Nebati, asgari ücret ve memur maaşlarının artışıyla ilgili olarak ise "Enflasyon altında artış olmayacak" dedi. Peki 2023 asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte Bakan Nurettin Nebati ile Vedat Bilgin’den gelen son dakika asgari ücret açıklamasının detayları.

Bakan Nurettin Nebati'den asgari ücret açıklaması
Bakan Nurettin Nebati'den asgari ücret açıklaması

Asgari ücret, memur ve emekli zammı son dakika

Bakan Nebati, CNN Türk canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

  • Nebati, özetle şunları söyledi: "Asgari ücret ve memur maaşı artışı, 2002’den bu yana asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi, memurlar da dahil buna. Bu yıla girerken enflasyon hedefimiz bu kadar yüksek değildi.
  • Bu yıl sapma olduğu için memur ve emekli maaşı artırılınca, talep gelince gelenek bozuldu asgari ücrette iyileştirme yapıldı. Önümüzdeki yıl ve yıllarda Cumhurbaşkanımızın duruşu net. Dar gelirli, sabit gelirli enflasyon altında kalmadı. Önümüzdeki süreçte de enflasyon oranının altında kalmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız iktidarı döneminde net cevap verdi. Enflasyon altında artış olmayacak. Çalışma yapılmadığı için henüz, bunlarla ilişkin çalışmalar yapılacak. Enflasyon altında olmayan çalışmalar yapılacak.

Asgari ücret
Asgari ücret

Enflasyon ne zaman düşecek?

  • Bakan Nebati, enflasyonun ne zaman düşüşe geçeceğin konusunda da şunları söyledi: “Enflasyon Türkiye’nin tek başına problemi değil, dünyanın problemi. Avrupa resesyona doğru gidiyor. ABD’de enflasyon sürekli tartışılıyor. Enflasyonun sebebi ise küresel emtia fiyatlarındaki yükseliş. Onlarda çift hane yeni gelirken, Türkiye’de yüzde 80’e neden gelindi. Petrol ve gaz ithalatımız var.

Bunların getirdiği baskı ve makro ekonomik göstergesinin desteklemediği kurlardaki ani yükselişler. Bunu fırsat bilenler döviz kurlarının yükselmesine neden oldu. Fiyatlamada davranışlar bozuldu. Bunların yanında Türkiye’deki enflasyonun üçüncü sebebi beklentilerdir. Beklentiler bozuldu. Bir tarafta salgın sonra savaş, işletmeler stoklara girdi. Fiyatlar yükselecek diye fiyatlar öne çekildi.

  • Bunlar yüzde 83’e gelmesine neden oldu. Emtia fiyatlarındaki sakinleşme, petrol fiyatlarında sakinleşme ve gıda fiyatlarında sakinleşme, enflasyon üzerindeki baskıyı azaltıyor. Sert frene basmıyoruz, artış hızının azalması lazım ki şuan bu noktalara geldik. Aralık ayında baz etkisiyle enflasyondaki düşüşü göreceğiz. Önümüzdeki kış daha iyi bir kış olacak, geçen kış gibi olmayacak.”

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Asgari ücret düzenlemesi gerçekten tarihsel nitelikte bir adımdır. Devrim diyebileceğimiz şey asgari ücret düzeyinde bütün ücretlilerin gelirlerinin vergi dışı bırakılmasıdır. Bu tarihsel bir şeydir.' ifadelerini kullandı.

  • Bakan Bilgin, asgari ücrete dair şunları söyledi: Asgari ücret için aralıkta yeniden oturacağız. Önümüzdeki baharda sendikalarla yeniden toplu sözleşme görüşmelerimiz var. Ben sendikalara hep şunu söylüyorum ‘Hangi görüşü savunursanız savunun, emekçilerin haklarını dile getirdiğiniz sürece ben size yakınım’ Onlar da bu konuda gerçekten sorun çözmeye yönelik yaklaşımlarla geldiler bunun için de onlara teşekkür ediyorum.

Türkiye kalkındıkça toplumun her kesimi sosyal devleti daha fazla yanında hissedecektir. Tüm tahribatları uygulayacağımız politikalarla aşacağız. Ben her daim işçilerle beraberim. Türkiye Cumhuriyeti sermayenin devleti değildir. İşçiyi korumak bizim öncelikli görevimiz.

Asgari ücret zam oranı
Asgari ücret zam oranı

Son dakika asgari ücret tahminleri

Asgari Ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu.

Sene sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olacağı öngörülürken 2023 yılında da asgari ücrete 2022 yılında yapıldığı miktarda yani yüzde 80 zam yapılması halinde 2023 yılı yeni asgari ücret 9 bin 900 liraya yükselmiş olacak.

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