Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 7. Dönem Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı yüzde kaç? Asgari ücrete yüzde 30, 40, 45, 50 oranında zam gelirse ne kadar olur?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısının ne zaman olacağıyla ilgili soruya Işıkhan, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz." yanıtını verdi.

Işıkhan, "Bir rakam var mı?" sorusu üzerine, "Bir rakam yok. Komisyonumuz çalışıyor. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok. Çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz üç taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip açıklayacağız." dedi.

Emeklilere tek sefer verilecek 5 bin lira ikramiyeyle ilgili soru üzerine Işıkhan, konuyla ilgili hazırlıkları tamamladıklarını, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ödemelerin yapılacağını söyledi.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete yüzde 30, 40, 45, 50 oranında zam gelirse ne kadar olur?

Asgari ücrete %30 oranında zam gelirse 14 bin 822 TL Asgari ücrete %35 oranında zam gelirse 15 bin 392 TL Asgari ücrete %40 oranında zam gelirse 15 bin 962 TL Asgari ücrete %45 oranında zam gelirse 16 bin 532 TL Asgari ücrete %50 oranında zam gelirse 17 bin 103 TL Asgari ücrete %55 oranında zam gelirse 17 bin 673 TL Asgari ücrete %60 oranında zam gelirse 18 bin 243 TL Asgari ücrete %65 oranında zam gelirse 18 bin 813 TL Asgari ücrete %70 oranında zam gelirse 19 bin 383 TL







