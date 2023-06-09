Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada asgari ücrete ara zam yapılacağını dile getirmişti. Son olarak kamu işçisi maaşının 15 bin liraya yükseltilmesi, en düşük emekli maaşının 7.500 lira, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılacak olması sebebiyle gözler milyonların beklediği asgari ücrete çevrildi.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Yeni dönemde Kabine’de yer alan Bakanların büyük bir çoğunluğu değişti. Değişen Bakanlıklar arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bulunuyor. Vedat Bilgin’in yerine yeni dönemde Vedat Işıkhan görev alacak. İşveren ve işçi sendikası arasında gerçekleşen toplantılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın Başkanlık etmesi bekleniyor. Ancak henüz toplantı tarihine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

YENİ KABİNEDE İLK GÜNDEM ASGARİ ÜCRET OLDU

Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere ekonomi ağırlıklı gündemle toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işçi ücretlerinde iyileştirme yapılarak alım gücünün artırılması talimatını verdi. İlk adım olarak ücretler iyileştirilerek alım gücü artırılacak. İkinci adım olarak artan alım gücünün korunması hedeflenecek. Bu doğrultuda ilk adım asgari ücret olacak.

Erdoğan, vakit kaybetmeden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması talimatını verdi.

AK PARTİ’DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Akbaşoğlu kısa süre içerisinde yapılması planlanan emekli, memur ve asgari ücret zammına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

28. dönem milletvekili seçimleri yeni tamamlandığından henüz Meclis’te ilgili komisyonların kurulmasına ilişkin çalışmalar tamamlandı.

Akbaşoğlu yaptığı açıklamada “ Biz inşallah asgari ücret ile ilgili ve en düşük memur maaşının 22 bin lira olmasıyla ilgili kanun teklifimizi hemen komisyonlar oluşur oluşmaz inşallah bu çalışmaları ortaya koyacağız.” ifadelerini kullandı.

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret son olarak geçtiğimiz zam döneminde %54.66 zamlanarak 8 bin 506 lira oldu. Henüz yeni dönemin zam oranlarına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Zam oranları Asgari ücret tespit komisyonu tarafından yapılacak görüşmeler sonucunda belli olacak. Konuyla ilgili son kararı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verecek.







