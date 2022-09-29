Asgari ücrete zam geliyor: Asgari ücret ocak zammı ne kadar olacak?

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın gözü asgari ücret zammı oranında. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete ara zam miktarını belirlemek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla temmuz ayında bir kez daha toplandı. Temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret tutarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında yüzde 30 oranında yapılan zam ile 5 bin 500 TL olarak açıklandı. Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte çalışanlar bir kez daha Brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak? 2023 yılında yeni asgari ücret ne kadar olur? sorularına cevap arar oldu. Asgari ücret zammına ilişkin son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. İşte 2023 asgari ücret zammı haberi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması

2023 asgari ücret zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak canlı yayınında asgari ücret zammına ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari ücret tespitinin aralıkta yapılacağını, buna yönelik çalışmaların ilgililer tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Erdoğan, şunları kaydetti: "Aralıkta tekrar değerlendirmeleri yapıp yeni bir adımı da inşallah yıl sonu itibarıyla atacağız ve bu konuda 2023'e girerken çok daha farklı bir şekilde, çok daha güçlü bir şekilde gireceğiz. Hiç tereddüt etmeden asgari ücreti yükseltirken artışın getirdiği yükün tamamını işverenin üzerine bırakmadık, üzerimize aldık. Böylelikle üretimi korumuş olduk.

Devlet olarak çok ciddi bir fedakarlıkta bulunarak asgari ücret yanında tüm ücretlerin asgari ücrete kadarki kısmından vergileri yılbaşında kaldırdık. Bu düzenleme ile işçi-memur ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanlara vergi istisnası kaynaklı ilave bir gelir avantajı sağladık. İşçilerimizin enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında zor durumda kalmasını engellemek bizim birinci önceliğimiz olmaya devam ediyor. Tabii bu bir ara artış idi. Bunu zaten işçilerimiz de hakikaten ayırt ettiler ve bundan dolayı da bizlere hep şükranlarını ifade ettiler."

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EYT ne zaman çıkacak?

EYT son durum ne?

EYT konusuna da değinen Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu konuda çalışmaları yürüttüğünü belirterek, "Vedat Bey'in alanına girersem ona haksızlık yaparım. Onu, kendisi açıklarsa bizim için çok daha isabetli olur ama son aşamasına çalışmayı getirdiklerini biliyorum ve bize sunduklarında değerlendirmelerimizi ayrıca yapacağız." diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız." demişti Bilgin, asgari ücret ile ilgili yaptığı değerlendirmede Aralık ayını işaret etmişti.