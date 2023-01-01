Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi tamamlandı. 2 milyondan fazla kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin Meclis'e gelmesine sayılı günler kaldı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.EYT’liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?

Akbaşoğlu, EYT'lilerin maaş alacağı tarih ile ilgili şu bilgileri verdi: "Teknik çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bitirdi, milletvekili arkadaşlarımız kanun teklifi haline getiriyor. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız. Teklif şubatta yasallaşmış olur. Mart ayında EYT’li kardeşlerimiz maaşlarını alacak."

EYT Meclis takvimi

EYT düzenlemesi ne zaman Meclis’e gelecek?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, EYT düzenlemesinin Meclis'e sunulmasına ilişkin, "Seçim bekleniyormuş veya seçimden sonraya kalacakmış gibi bir şey söz konusu değil, irade ortaya çıkmıştır" dedi.

EYT maaş hesaplama

EYT maaş hesaplaması nasıl yapılacak?

EYT düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Düzenlemenin detayları ortaya çıkarken maaş hesaplamasıyla iligli merak edilenler de ortaya çıkmaya başladı. EYT'den yararlanması beklenen milyonlarca çalışan "EYT'de maaş hesaplaması nasıl yapılır?" İşte EYT'de merak edilen 4A, 4B, 4C Bağ-Kur ve SSK emekli maaş hesaplama detayları.

8 Eylül 1999'daki yasa değişikliği olmasaydı bu tarihten önce sigorta kaydı olan kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5 bin prim günü ile emekli olma hakkına ulaşacaklardı. Ancak yasa değişikliğiyle sigortalılık süresi değişmese de erkeklerde yılına göre 44'ten 58'e kadınlarda ise 40'tan 56'ya kadar yaş şartı getirildi. Öte yandan prim gün sayıları da 5 bin günden 5 bin 975'e kadar yükseldi.

Emeklilikte yaş şartı kapsamı 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı olanlardan kaldırılırsa en az 5 bin günden sigortaya kayıt yıllarına göre 5 bin 975 güne kadar prim ödeme koşulu aranacak. Ancak şuan prim miktarına göre değişmekle beraber SSK'lılarda 7 bin 200, Bağ-Kur'lularda ise 9 bin prim gününde yaş şartını yerine getirip emekli olan çalışanlar en yüksek emekli maaşını (Prim miktarı değişimi hariç) alıyor.

EYT emekli prim sayısı

EYT SGK emelilik prim gün sayısı kaç?

Ancak EYT ile yaş şartı kalkar zorunlu prim gün sayısı 8 Eylül 1999 öncesindeki gibi 5 bin güne getirilirse emekli maaşları aynı prim miktarında SSK'lılarda en yüksek 7 bin 200 Bağ-Kur'lularda ise 9 bin gün olduğu için bu prim gün sayısını tamamlamayanların maaşları aynı miktarda prim ödeyen ancak 7 bin 200 ve 9 bin gün prim ödeme şartını yerine getirenlerden daha düşük olacak.

Asgari ücretten primi yatan EYT’li ne kadar maaş alacak?

Bu bilgilerle birlikte en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya sabitlendiği için EYT çıktığında asgari ücretten prim yatıran bir EYT'li ile 7 bin 200 günü tamamlamış asgari ücretli EYT'linin maaşı aynı olacak.

Emekli maaşı nasıl hesaplanır?

Emekli maaş hesaplama nasıl yapılır?

Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplama sayfasından vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.

Ne kadar emekli maaşı alırım?

Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir.

4A emekli maaş hesaplama robotu

T.C Kimlik numaranızı, SSK Sicil Numaranızı, Baba adı, Nüfus il, Doğum tarihi bilgilerinizi yazın. ‘Sorgula’ butonuna basın Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

4B emekli maaş hesaplama robotu

TC Kimlik numaranızı,

Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.

Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

4C emekli maaş hesaplama robotu

Doğum tarihi,

Cinsiyet,

4A çalışma süresi

Başlangıç ve bitiş tarihi,

Hizmet türünü seçin.

Altta bulunan hesapla butonuna basın.

Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

Ne Zaman Emekli Olurum?

Cinsiyetiniz,

Doğum tarihiniz,

Maluliyetinizi ve erken yaşlanma,

Hizmete başlama tarihi,

SSK prim ödeme gün sayınız,

Diğer sandıklara ait gün sayınız,

Askerlik/Sanatçı gün sayınız,

Fiili gün sayınız,

Yurtdışı gün sayınız,

3600 günün doldurulduğu tarih bilgilerini girin.

Gerekli bilgileri girdikten sonra ‘Gönder’ butonuna basın.

Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

Emekli maaşımın ne kadar olduğunu nasıl, nereden öğrenirim

SGK bünyesindeki kişiler emekli maaşının ne kadar olduğunu, hizmet dökümü sorgulamalarını ve ne zaman emekli olabileceklerini e-Devlet kapısı üzerinden kolayca sorgulayabilirler.







