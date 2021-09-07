Aşı kartı nasıl alınır? E-nabız ve HES uygulaması aşı kartı sorgulama

2 doz aşısını yaptırmış olan kişiler e nabız üzerinden aşı kartı oluşturabiliyorlar. Koronavirüs aşı kartı ile birlikte birçok alanda negatif test sonucuna gerek kalmadan işlem yapılabiliyor. Peki, aşı kartı nasıl alınır?
AŞI KARTI NASIL ALINIR?
Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği, iki doz aşısını olmuş vatandaşları kapsıyor. Sunulan sistemlerden elde edilen aşı kartı yurt dışı seyahatlerinde kullanılabiliyor ve Güvenli Turizm logosu yer alıyor.
Kimlik kartının üzerinde yer alan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor, İngilizce ve Türkçe olarak ekranda, "Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve Z12345678 pasaport numaralı, 'x kişisine aittir. Bu kimlik 20.05.2021 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur" ifadeleri bulunuyor.
HES UYGULAMASINDAN AŞI KARTI OLUŞTURMA
Hayat Eve Sığar uygulamasında “COVID-19 Aşı Bilgilerim” menüsünden aşı kimliğini edinebiliyor. Eğer vatandaş, aşı kimliğinde pasaport bilgisinin de yer almasını isterse Hayat Eve Sığar uygulamasında bu seçeneğe girerek pasaport numarasını yazabiliyor.
E-NABIZ'DAN AŞI KARTI ALMA
E-Nabız'a giriş yapıldıktan sonra ana sayfanın üst kısmında yer alan COVID-19 butonuna tıklanır. Ardından COVID-19 aşı kartı butonuna tıklanarak aşı kimliği oluşturulur. Ancak kişi aşı dozlarını tamamlamadıysa bu işlem gerçekleştirilemez.
Aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğunda e-Nabız sistemine bağlanarak kartın doğruluğu kontrol edilebiliyor.