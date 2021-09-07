Aşı kartı nasıl alınır? E-nabız ve HES uygulaması aşı kartı sorgulama E-Nabız ve HES ile aşı kartı nasıl çıkarılır? Aşı pasaportu ve aşı kartı alma ekranı son günlerde merak edilen aramalardan biri. PCR testi zorunluluğunun gelmesiyle aşı kartı sorgulama ekranı da araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar etkinliklere katılmak ya da seyahat etmek için aşı kimlik kartı göstermesi gerekiyor. Peki, Aşı kartı nasıl alınır? E-nabız ve HES ile aşı kartı nasıl çıkarılır? İşte detaylar..

Haber Merkezi 07 Eylül 2021, 00:37 Son Güncelleme: 07 Eylül 2021, 01:00 Yeni Şafak