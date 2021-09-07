Özgün Aşı kartı nasıl alınır? E-nabız ve HES uygulaması aşı kartı sorgulama
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Aşı kartı nasıl alınır? E-nabız ve HES uygulaması aşı kartı sorgulama

E-Nabız ve HES ile aşı kartı nasıl çıkarılır? Aşı pasaportu ve aşı kartı alma ekranı son günlerde merak edilen aramalardan biri. PCR testi zorunluluğunun gelmesiyle aşı kartı sorgulama ekranı da araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar etkinliklere katılmak ya da seyahat etmek için aşı kimlik kartı göstermesi gerekiyor. Peki, Aşı kartı nasıl alınır? E-nabız ve HES ile aşı kartı nasıl çıkarılır? İşte detaylar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aşı kartı nasıl alınır? E-nabız ve HES uygulaması aşı kartı sorgulama
AŞI KARTI

2 doz aşısını yaptırmış olan kişiler e nabız üzerinden aşı kartı oluşturabiliyorlar. Koronavirüs aşı kartı ile birlikte birçok alanda negatif test sonucuna gerek kalmadan işlem yapılabiliyor. Peki, aşı kartı nasıl alınır?

AŞI KARTI NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği, iki doz aşısını olmuş vatandaşları kapsıyor. Sunulan sistemlerden elde edilen aşı kartı yurt dışı seyahatlerinde kullanılabiliyor ve Güvenli Turizm logosu yer alıyor.

Kimlik kartının üzerinde yer alan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor, İngilizce ve Türkçe olarak ekranda, "Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve Z12345678 pasaport numaralı, 'x kişisine aittir. Bu kimlik 20.05.2021 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur" ifadeleri bulunuyor.

HES UYGULAMASINDAN AŞI KARTI OLUŞTURMA

Hayat Eve Sığar uygulamasında “COVID-19 Aşı Bilgilerim” menüsünden aşı kimliğini edinebiliyor. Eğer vatandaş, aşı kimliğinde pasaport bilgisinin de yer almasını isterse Hayat Eve Sığar uygulamasında bu seçeneğe girerek pasaport numarasını yazabiliyor.

E-NABIZ'DAN AŞI KARTI ALMA

E-Nabız'a giriş yapıldıktan sonra ana sayfanın üst kısmında yer alan COVID-19 butonuna tıklanır. Ardından COVID-19 aşı kartı butonuna tıklanarak aşı kimliği oluşturulur. Ancak kişi aşı dozlarını tamamlamadıysa bu işlem gerçekleştirilemez.

Aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğunda e-Nabız sistemine bağlanarak kartın doğruluğu kontrol edilebiliyor.

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