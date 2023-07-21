Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı geldi. Günlerdir yüksek sıcaklarla mücadele eden vatandaşlar, havaların ne zaman serinleyeceğini öğrenmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için 19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. Peki, havalar ne zaman serinleyecek? Hava sıcaklıkları düşecek mi?

SICAKLIKLAR NE ZAMAN AZALACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıklarını tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin bildirildiği raporda "Halen batı ve güney bölgelerimizde etkili olan sıcak hava dalgasının, tüm yurtta etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor." denildi.

HANGİ İL KAÇ DERECE? İL İL HAVA DURUMU

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar (°C);

Ankara : 31-35

İstanbul : 31-35

İzmir : 38-40

Edirne : 37-41

Çanakkale : 35-40

Muğla : 39-41

Adana : 35-39

Antalya : 39-45

Kayseri : 31-35

Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronoik rahatsılığı olanlara, yaşlılara ve çocuklara günün en sıcak saati olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş çarpması uyarısında bulunuldu.

METEOROLOJİ'DEN GÜNEŞ ÇARPMASINA YÖNELİK UYARI

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden edinilen hava tahmin raporuna göre Eskişehir’de sıcak bir hafta sonu bekleniyor. Bölge genelinin sıcak hava dalgası etkisine gireceği belirtilen raporda, sıcaklığın mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerine çıkacağı öngörüldü. Sıcak geçmesi beklenen hafta sonunda vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarı yapılan raporda,

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güneş çarpması ile vücutta sıvı kaybı gibi olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, yaşlı ve çocukların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir’ ifadelerine yer verildi. Yapılan tahmine göre Eskişehir’de hafta sonu en yüksek hava sıcaklığının 39 derece ile Sarıcakaya ilçesinde, en düşük ise 31 derece ile İnönü ilçesinde olacağı öngörüldü.

9Aşırı sıcaklıklar ne zaman son bulacak Meteoroloji son raporunu yayımladı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevreleri ile Sinop’un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.







