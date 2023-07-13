Türkiye bugünden itibaren aşırı yüksek sıcaklıkların etkisine giriyor. Sıcaklıkların artması beraberinde sıcak çarpması vakalarını da getiriyor. Hem ölümcül olabilen hem de kalıcı yan etkiler bırakabilen sıcak çarpması hakkında bilinenler...

BAKAN KOCA'DAN "HİPERTERMİ" UYARISI

Bir uyarı da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıcak çarpmasının, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, "hipertermi" olarak da bilinen ciddi bir klinik durum olduğuna dikkati çekti.

Hipertermi Nedir?

Hipertermi, vücut sıcaklığının normal seviyelerin üzerine çıktığı tıbbi bir durumdur.

Hipertermi, vücudun çekirdek sıcaklığı normal seviyesinin üzerine çıktığında ortaya çıkar. Bu, sıcak çarpması, ateş, enfeksiyon veya diğer hastalıklar dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı olabilir.

Hipertermiye genellikle sıcak çarpması, ateş veya enfeksiyon gibi altta yatan bir tıbbi durum neden olur. Ancak bazı durumlarda, bilinen bir neden yoktur. Hipertermi belirtileri mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, kafa karışıklığı, nöbetler ve hatta ölümü içerir.

Sıcak Çarpması Belirtileri

Sıcak Çarpmasının (Hiperterminin) belirti ve semptomları arasında öncelikle çok yüksek vücut ısısı bulunur. Bir rektal termometre kullanılarak 40 C veya daha üstü bir değerde ölçülen vücut ısısı sıcak çarpmasının ana işaretidir.

Sıcak çarpmasından etkilenen bireylerin zihinsel durum ve davranışları değişebilir. Ajitasyon, akıl karışıklığı, deliryum, koma, konuşma bozukluğu, titreme nöbeti, ve sinirlilik durumları sıcak çarpmasından kaynaklanabilir.







