|
Özgün

Sıcak çarpmasına (hipertermi) karşı bunları dikkate alın!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlıkları olanlara sıcak çarpmasına karşı uyarılarda bulundu. Peki, sıcak çarpması (hipertermi) nedir, belirtileri nelerdir?

10:52 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sıcak çarpması

Sıcak çarpması

Türkiye bugünden itibaren aşırı yüksek sıcaklıkların etkisine giriyor. Sıcaklıkların artması beraberinde sıcak çarpması vakalarını da getiriyor. Hem ölümcül olabilen hem de kalıcı yan etkiler bırakabilen sıcak çarpması hakkında bilinenler...

BAKAN KOCA'DAN "HİPERTERMİ" UYARISI

Bir uyarı da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıcak çarpmasının, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, "hipertermi" olarak da bilinen ciddi bir klinik durum olduğuna dikkati çekti.

Hipertermi Nedir?

Hipertermi, vücut sıcaklığının normal seviyelerin üzerine çıktığı tıbbi bir durumdur.

Hipertermi, vücudun çekirdek sıcaklığı normal seviyesinin üzerine çıktığında ortaya çıkar. Bu, sıcak çarpması, ateş, enfeksiyon veya diğer hastalıklar dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı olabilir.

Hipertermiye genellikle sıcak çarpması, ateş veya enfeksiyon gibi altta yatan bir tıbbi durum neden olur. Ancak bazı durumlarda, bilinen bir neden yoktur. Hipertermi belirtileri mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, kafa karışıklığı, nöbetler ve hatta ölümü içerir.

Sıcak Çarpması Belirtileri

Sıcak Çarpmasının (Hiperterminin) belirti ve semptomları arasında öncelikle çok yüksek vücut ısısı bulunur. Bir rektal termometre kullanılarak 40 C veya daha üstü bir değerde ölçülen vücut ısısı sıcak çarpmasının ana işaretidir.

Sıcak çarpmasından etkilenen bireylerin zihinsel durum ve davranışları değişebilir. Ajitasyon, akıl karışıklığı, deliryum, koma, konuşma bozukluğu, titreme nöbeti, ve sinirlilik durumları sıcak çarpmasından kaynaklanabilir.



#sıcak çarpması
#hipertermi
#sıcak çarpması belirtileri
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekli zammı EYT’lileri kapsıyor mu?