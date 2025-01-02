Askerlik görevlerini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan vatandaşlar 2025 Şubat askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. 2025'in ilk celbinde askere gidecek vatandaşlar, bu kapsamdaki araştırmalarına hız verdi. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB'den Şubat dönemi sınıflandırma duyurusu...
Askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih, vatani görevlerini yerine getirecek adaylar tarafından merakla bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan celp dönemine ilişkin bilgiler, 2025 Şubat ayı yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihlerini içeriyor.
ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Şubat 2025 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay, astsubay adayları ve erler için sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.
ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Sonuçlar, e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
Seçim ve sınıflandırma işlemleri, adayların askerlik hizmet tercihlerine göre yapılacak ve sevk tarihleri netleşecek.
SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri belli oldu. Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şu şekilde açıklandı:
Yedek Subay/Astsubay Adayları ve Er (1. Grup): 6 Şubat 2025
Er (2. Grup): 6 Mart 2025
Er (3. Grup): 3 Nisan 2025