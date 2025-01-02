Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? MSB'den Şubat dönemi sınıflandırma duyurusu

Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? MSB'den Şubat dönemi sınıflandırma duyurusu

13:072/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Askerlik sınıflandırma sonuçları
Askerlik sınıflandırma sonuçları

Askerlik görevlerini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan vatandaşlar 2025 Şubat askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. 2025'in ilk celbinde askere gidecek vatandaşlar, bu kapsamdaki araştırmalarına hız verdi. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB'den Şubat dönemi sınıflandırma duyurusu...

Askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih, vatani görevlerini yerine getirecek adaylar tarafından merakla bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan celp dönemine ilişkin bilgiler, 2025 Şubat ayı yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihlerini içeriyor.

ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat 2025 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay, astsubay adayları ve erler için sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sonuçlar, e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

Seçim ve sınıflandırma işlemleri, adayların askerlik hizmet tercihlerine göre yapılacak ve sevk tarihleri netleşecek.

SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri belli oldu. Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şu şekilde açıklandı:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ve Er (1. Grup): 6 Şubat 2025

Er (2. Grup): 6 Mart 2025

Er (3. Grup): 3 Nisan 2025



#askerlik
#askerlik sınıflandırma sonucu
#msb
#Askerlik Şubat sınıflandırma sonuçları

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kandil mi ne kandili?