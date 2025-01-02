Askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih, vatani görevlerini yerine getirecek adaylar tarafından merakla bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan celp dönemine ilişkin bilgiler, 2025 Şubat ayı yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihlerini içeriyor.

ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat 2025 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay, astsubay adayları ve erler için sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sonuçlar, e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

Seçim ve sınıflandırma işlemleri, adayların askerlik hizmet tercihlerine göre yapılacak ve sevk tarihleri netleşecek.

SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri belli oldu. Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şu şekilde açıklandı:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ve Er (1. Grup): 6 Şubat 2025

Er (2. Grup): 6 Mart 2025

Er (3. Grup): 3 Nisan 2025







