Aspirini kimler kullanabilir?

İskenderun Gelişim Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Okan Uzun, ağrı kesici, ateş düşürücü olarak kullanılan aspirinin, kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisinin olduğunu belirterek, hastaları aspirini hekim kontrolünde kullanmaları yönünde uyardı.

ASPİRİNİ KİMLER KULLANABİLİR?

Uzmanlara göre Koroner damar hastalığı bulunan ve aspirin kullanmasına mani bir durumu olmayan tüm hastalar için aspirin yararlı ve ömür boyu önerilmektedir. Günde 75-100 mg doz bu amaç için yeterlidir; daha yüksek dozlarda yarar artışı olmaksızın kanama riski artmaktadır.

ASPİRİNİ KİMLER KULLANMAMALIDIR?

Uzmanlara göre kalp damar hastalığı riski düşük olanların aspirin kullanmasının anlamı yoktur. Çünkü koroner kalp hastalığından sakınırken en az o kadar mide kanamasına maruz kalınabilir.

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Ayrıca, kalp damar hastalığı olmayan 50 yaş altı bireylerde ve klinik olarak kalp-damar hastalığı oluşmamış diyabetik hastalarda koruyucu olur beklentisi ile aspirin kullanılması önerilmez.

ASPİRİN KAÇ YAŞ İÇİN UYGUN?

> 50-59 yaşlarında olan insanlarda, kanama artırıcı risk taşımayan ve gelecek 10 yıldaki kalp damar hastalığına veya inmeye yakalanma riski %10* veya daha fazlaysa aspirin alması öneriliyor.

> 60-69 yaş arasındakilerde ise; kanama artırıcı risk taşımayan ve gelecek 10 yıldaki kalp damar hastalığına veya inmeye yakalanma riski %10* veya daha fazlaysa aspirin alması öneriliyor. Yalnız bu yaş aralığındaki insanlar, 50-59 yaş aralığına göre kanamalar yönünden daha hassas olmasından dolayı (çünkü yaş ilerledikçe kanama riski artıyor) potansiyel yarar-zarar doktor tarafından değerlendirmeli ve ona göre hareket edilmeli deniyor.

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> 50 yaşından küçük ve 70 yaş veya daha büyük kimselerde koruyucu amaçla aspirin önerilmiyor.

Aspirinin en önemli yan etkisinin kanama olduğunu belirten Uzm. Dr. Ahmet Okan Uzun, “Kanamaların çoğu mide-bağırsak kanamaları olup, bazı kanamalar hayatı tehdit edecek kadar ciddi olabilir. Bunların en ölümcülü ise beyin kanamasıdır.

Aspirine bağlı kanama riski en yüksek olanlar, daha önce ülser veya kanama geçirenler, yaşı 60 ve üzeri olanlar, yüksek doz ilaç alanlar, birlikte kortizon veya ek kan sulandırıcı ilaç alan hastalardır. Kanama riski yüksek hastalar, aspirin almak zorunda ise beraberinde mide koruyucu tedavi de verilmelidir.

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Koroner damar hastalığı bulunan ve aspirin kullanmasına mani bir durumu olmayan tüm hastalar için aspirin yararlıdır ve ömür boyu önerilmektedir. Bilinen kalp hastalığı olmayanlarda, aspirin kullanma kararını hekim vermelidir. Kalp damar hastalığı riski düşük olanların aspirin kullanmasının anlamı yoktur.

Ayrıca, kalp damar hastalığı olmayan 50 yaş altı bireylerde ve klinik olarak kalp-damar hastalığı oluşmamış diyabetik hastalarda koruyucu olur beklentisi ile aspirin kullanılması önerilmez” dedi.

ASPİRİNİN FAYDALARI

Coraspinin doktor kontrolünde günlük kullanımında;

> Yüksek risk faktörü taşıyan hastaların kalp damarlarının tıkanmasını önler

> Kalp krizi tekrarı önler

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> Kalp ve damar ameliyatları sonrası damar tıkanmaları ve pıhtı atmasını engeller

> Hareketle ilişkisi olmayan göğüs ağrısının tedavisinde kullanılır

> Geçici felçlerin ve inmelerin önlenmesinde kullanılır.