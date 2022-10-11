Assos - Troya tünelleri açılıyor!

Avyvacık ile Küçükkuyu ilçelerini birbirine bağlayacak olan ve yapımına 2016 yılında başlanan Assos ve Troya tünellerinde sona gelindi. Küçükkuyu rampalarındaki mevcut yolun konforsuz ve virajlı olması sebebiyle çok tercih edilmeyen bu güzergah, yeni bölünmüş yolun ve tünellerin trafiğe açılması ile birlikte çok daha fazla tercih edilir hale gelecek ve bölge turizmine ciddi katkıda bulunulacak. Tünel bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle katılacağı törenle açılıyor.

ASSOS - TROYA TÜNELLERİNDEN GEÇİŞ KAÇ DAKİKA OLACAK?

Tünellerin açılmasıyla birlikte 50 dakika süren yol, 5 dakikaya inecek.

ASSOS - TROYA TÜNELİ KAÇ KM?

'Assos' 1700 metre uzunluğunda, Troya 4 bin 17 metre uzunluğunda yapıldı.