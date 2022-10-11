Özgün Assos - Troya tünelleri açılıyor
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Assos - Troya tünelleri açılıyor!

Çanakkale - İzmir karayolunun Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde bulunan Assos - Troya tünellerinin açılışını 11 Ekim Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştiriyor. Bölgedeki turizm hareketliliğine, ekonomisine, lojistiğine katkı sağlaması sebebiyle büyük bir öneme sahip olan Assos - Troya tünelinin açılmasıyla karbon salınımının da yıllık 3 bin 65 ton azalması öngörülüyor. Peki Assos - Troya tünellerinden geçiş kaç dakika? Tünel kaç km? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Assos - Troya tünelleri nerede, ne zaman açılacak, önemi ne, kaç km, geçiş kaç dakika?
Assos Troya

Avyvacık ile Küçükkuyu ilçelerini birbirine bağlayacak olan ve yapımına 2016 yılında başlanan Assos ve Troya tünellerinde sona gelindi. Küçükkuyu rampalarındaki mevcut yolun konforsuz ve virajlı olması sebebiyle çok tercih edilmeyen bu güzergah, yeni bölünmüş yolun ve tünellerin trafiğe açılması ile birlikte çok daha fazla tercih edilir hale gelecek ve bölge turizmine ciddi katkıda bulunulacak. Tünel bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle katılacağı törenle açılıyor.

ASSOS - TROYA TÜNELLERİNDEN GEÇİŞ KAÇ DAKİKA OLACAK?

Tünellerin açılmasıyla birlikte 50 dakika süren yol, 5 dakikaya inecek.

ASSOS - TROYA TÜNELİ KAÇ KM?

'Assos' 1700 metre uzunluğunda, Troya 4 bin 17 metre uzunluğunda yapıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı
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