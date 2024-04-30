Aşure günü ne zaman? 2024 Muharrem ayı ne zamana başlıyor?

Muharrem ayı, Hicri takvime göre yılın birinci ayı kabul edilir. Aşure günü ise Muharrem ayının onuncu günüdür. Peki, 2024 Muharrem ayı ne zaman? Aşure ayı 2024 ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

MUHARREM AYI 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Muharrem ayı, Hicri takvime göre yılın 1. ayıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2024 dini günler takvimine göre Muharrem ayı 7 Temmuz 2024 Pazar günü başlayacak. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

"Haram kılınan, yasaklanan, kutsal olan, saygı duyulan" anlamlarındaki Muharrem ayı savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adıdır. Muharrem ayı içerisinde aşure günü olarak bilinen de bir dönem vardır. Bu sene heyecanla beklenen aşure günü Muharrem ayının 10. günü olan 17 Temmuz Çarşamba gününe denk geliyor.

AŞURE GÜNÜ ORUCU

İbni Abbas’ın şöyle değdiği rivayet edilmiştir: “Hz. Peygamber Medine’ye geldiğinde Yahudilerin Aşûre günü oruç tuttuklarını gördü. “Bu nedir?” diye sordu. “Bu hayırlı bir gündür. Bu, Allah’ın İsrail oğullarını düşmanlarından kurtardığı, bu sebeple de Musa’nın oruç tuttuğu gündür” dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber(s.a.v.) “Ben Musa’ya sizden daha layığım” buyurdu ve hem kendisi bu günde oruç tuttu, hem de başkalarına oruç tutmalarını emretti.” Hz. Peygamber Aşûre günü oruç tutmayı teşvik etmiştir.

MUHARREM AYININ ANLAMI NEDİR?

Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla “haram”dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır.

Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan “muharrem” ayında birbirlerine savaş açmak gibi “yasaklanan” fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.

AŞURE GÜNÜ NE ANLAMA GELİYOR?

Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor. Hadis kaynaklarına göre, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bu günde gerçekleşti.



