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Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakültesi kayıtları başladı ATA AÖF harç ücretleri, kayıt işlemleri 2023

Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakültesi kayıtları başladı. Atatürk Üniversitesi (ATA) kayıt yenileme tarihleri ATA Açıköğretim Fakültesi resmi sayfası üzerinden açıklandı. Üniversitesinin açıköğretim fakültesine kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma tarihlerinde işlemlerini gerçekleştirebilecek. ATA AÖF kayıtları nasıl yapılır? 2023 ATA AÖF kayıt ücreti ne kadar? Kayıt ücretleri hangi bankaya yatırılacak? İşte ayrıntılar...

14:15 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
ATA AÖF

ATA AÖF

Atatürk Üniversitesi, açıköğretim fakültesi kayıtları 28 Ağustos'tan itibaren başladı. YKS ile açıköğretim programlarından birine yerleşen öğrenciler 1 Eylül'e kadar kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.

ATA AÖF KAYIT İŞLEMLERİ 2023

e-Kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adayları, https://www.turkiye.gov.tr adresinde “e-hizmetler” bölümünde yer alan ve “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında bulunan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini aracılığı ile kayıt işlemini gerçekleştirebileceklerdir. e-Devlet üzerinden kaydını yaptıranlardan ilave herhangi bir belge talep edilmeyecektir.

e-Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına materyal ücretini yatırabilirler. Bu işlemleri yapan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış olacaktır.

ATA AÖF KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR 2023-2024?

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ Güz Yarıyılı Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Ücretleri

Önlisans Programları Materyal Ücreti (TL/Yarıyıl) Katkı Payı Ücreti (TL/Yarıyıl)

Acil Durum ve Afet Yönetimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Adalet 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Bankacılık ve Sigortacılık 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Bilgi Yönetimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Bilgisayar Programcılığı 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Çağrı Merkezi Hizmetleri 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Çocuk Gelişimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Dış Ticaret 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Emlak Yönetimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Halka İlişkiler ve Tanıtım 1450.00 ₺ 86.00 ₺

İslami İlimler (İlahiyat) 1450.00 ₺ 86.00 ₺

İş Sağlığı ve Güvenliği 1450.00 ₺ 86.00 ₺

İşletme Yönetimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Laborant ve Veteriner Sağlık 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Lojistik 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Özel Güvenlik ve Koruma 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Radyo ve Televizyon Programcılığı 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Reklamcılık 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Sosyal Hizmetler 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Spor Yönetimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Turizm ve Otel İşletmeciliği 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Web Tasarımı ve Kodlama 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Yeni Medya ve Gazetecilik 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Yerel Yönetimler 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Lisans Programları Materyal Ücreti (TL/Yarıyıl) Katkı Payı Ücreti (TL/Yarıyıl)

Çocuk Gelişimi 2350.00 ₺ 86.00 ₺

Egzresiz ve Spor Bilimleri 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Grafik Sanatlar 1950.00 ₺ 86.00 ₺

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1450.00 ₺ 86.00 ₺

İşletme 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Kamu Yönetimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Reklamcılık 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Rekreasyon 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Sağlık Yönetimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Sosyal Hizmet 2350.00 ₺ 86.00 ₺

Sosyoloji 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Tarih 1450.00 ₺ 86.00 ₺

Tekstil ve Moda Tasarımı 2350.00 ₺ 86.00 ₺

Sağlık Lisans Tamamlama Programları Materyal Ücreti (TL/Yarıyıl) Katkı Payı Ücreti (TL/Yarıyıl)

Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2350.00 ₺ 86.00 ₺

İş Sağlığı ve Güvenliği 2350.00 ₺ 86.00 ₺

Sağlık Yönetimi 2350.00 ₺ 86.00 ₺

Sosyal Hizmet 2350.00 ₺ 86.00 ₺

Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama Programları Materyal Ücreti (TL/Yarıyıl) Katkı Payı Ücreti (TL/Yarıyıl)

Ebelik (EBİTAM) 1950.00 ₺ 1368.00 ₺

Hemşirelik (HELİTAM) 1950.00 ₺ 1368.00 ₺

İlahiyat (İLİTAM) 1450.00 ₺ 1368.00 ₺

Perfüzyon (PELİTAM) 1950.00 ₺ 1368.00 ₺

Yabancı Uyruklu Öğrenciler Materyal Ücreti (TL/Yarıyıl) Katkı Payı Ücreti (TL/Yarıyıl)

Tüm Programlar 4500.00 ₺ 750.00 ₺

ATA AÖF KAYIT ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?

Adaylar harç ücretlerini T.C kimlik numaraları ile Halkbank, Vakıfbank yada Ziraat Bankası şubeleri veya internet bankacılığı üzerinden yatırabilecekler.



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