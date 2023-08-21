ATA AÖF
Atatürk Üniversitesi, açıköğretim fakültesi kayıtları 28 Ağustos'tan itibaren başladı. YKS ile açıköğretim programlarından birine yerleşen öğrenciler 1 Eylül'e kadar kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.
ATA AÖF KAYIT İŞLEMLERİ 2023
e-Kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adayları, https://www.turkiye.gov.tr adresinde “e-hizmetler” bölümünde yer alan ve “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında bulunan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini aracılığı ile kayıt işlemini gerçekleştirebileceklerdir. e-Devlet üzerinden kaydını yaptıranlardan ilave herhangi bir belge talep edilmeyecektir.
e-Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına materyal ücretini yatırabilirler. Bu işlemleri yapan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış olacaktır.
ATA AÖF KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR 2023-2024?
2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ Güz Yarıyılı Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Ücretleri
Acil Durum ve Afet Yönetimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Adalet 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Bankacılık ve Sigortacılık 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Bilgi Yönetimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Bilgisayar Programcılığı 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Çağrı Merkezi Hizmetleri 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Çocuk Gelişimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Dış Ticaret 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Emlak Yönetimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Halka İlişkiler ve Tanıtım 1450.00 ₺ 86.00 ₺
İslami İlimler (İlahiyat) 1450.00 ₺ 86.00 ₺
İş Sağlığı ve Güvenliği 1450.00 ₺ 86.00 ₺
İşletme Yönetimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Laborant ve Veteriner Sağlık 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Lojistik 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Özel Güvenlik ve Koruma 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Radyo ve Televizyon Programcılığı 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Reklamcılık 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Sosyal Hizmetler 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Spor Yönetimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Turizm ve Otel İşletmeciliği 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Web Tasarımı ve Kodlama 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Yeni Medya ve Gazetecilik 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Yerel Yönetimler 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Çocuk Gelişimi 2350.00 ₺ 86.00 ₺
Egzresiz ve Spor Bilimleri 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Grafik Sanatlar 1950.00 ₺ 86.00 ₺
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1450.00 ₺ 86.00 ₺
İşletme 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Kamu Yönetimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Reklamcılık 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Rekreasyon 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Sağlık Yönetimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Sosyal Hizmet 2350.00 ₺ 86.00 ₺
Sosyoloji 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Tarih 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Tekstil ve Moda Tasarımı 2350.00 ₺ 86.00 ₺
Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2350.00 ₺ 86.00 ₺
İş Sağlığı ve Güvenliği 2350.00 ₺ 86.00 ₺
Sağlık Yönetimi 2350.00 ₺ 86.00 ₺
Sosyal Hizmet 2350.00 ₺ 86.00 ₺
Ebelik (EBİTAM) 1950.00 ₺ 1368.00 ₺
Hemşirelik (HELİTAM) 1950.00 ₺ 1368.00 ₺
İlahiyat (İLİTAM) 1450.00 ₺ 1368.00 ₺
Perfüzyon (PELİTAM) 1950.00 ₺ 1368.00 ₺
Tüm Programlar 4500.00 ₺ 750.00 ₺
ATA AÖF KAYIT ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?
Adaylar harç ücretlerini T.C kimlik numaraları ile Halkbank, Vakıfbank yada Ziraat Bankası şubeleri veya internet bankacılığı üzerinden yatırabilecekler.