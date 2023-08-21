AÖF başvuru şartları
AÖF kayıtlarının başlaması ile AÖF ikinci üniversite başvuru şartları merak kazandı. AÖF sınavsız ikinci üniversteye kimler başvurabilir? 2023-2024 eğitim öğretim yılı Açıköğretim Fakülteleri için sınavsız ikinci üniversite başvuru şartları...
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU ŞARTLARI
Yükseköğretim kurumlarında örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim sistemi programlarında aynı anda farklı düzeylerde (Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü) eğitime devam edilebilmekte ancak aynı anda iki örgün ön lisans veya iki örgün lisans programında eğitime devam edilememektedir. Ancak;
1) Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,
a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,
b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,
c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;
Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans /lisans programlarından birine,
Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler.
2) İkinci Üniversite kapsamında açıköğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunların ders transferi ve muafiyet işlemleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Ders Transferi ve Muafiyet Esaslarına göre yapılır.
3) Örgün öğretimin herhangi bir programına yerleştirilmiş olan adaylar, yukarıdaki koşullara uymak suretiyle, aynı öğretim yılında kendi alanları dışındaki bir açık öğretim programına kayıt yaptırabilirler.
4) ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerde okuyan öğrenciler de yukarıdaki olanaklardan aynen yararlanırlar.
5) Bir yükseköğretim programından kaydı silinen, herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayan veya Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerde öğrenimine devam edenler İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıramaz.
6) Açıköğretim programlarının herhangi birinde öğrenci iken okumakta olduğu alan dışındaki örgün öğretim programlarından birine yerleştirilen adayların açık öğretimdeki kayıtları silinmez.
7) Bir örgün yükseköğretim programında okuyanlar veya bu programlardan mezun olanlardan, açıköğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç, açıköğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.
8) Açıköğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.
9) Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar başvurabilirler.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE 2 YILLIK BÖLÜMLERİ
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat (Arapça)
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği
Spor Yönetimi
Tarım Teknolojisi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Web Tasarımı ve Kodlama
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İKİNCİ ÜNİVERSİTE LİSANS BÖLÜMLERİ
Felsefe
Görsel İletişim Tasarımı
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Yönetim Bilişim Sistemleri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İktisat (İngilizce)
Maliye
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Havacılık Yönetimi
İşletme
İşletme (İngilizce)
Turizm İşletmeciliği
Uluslararasi Ticaret ve Lojistik
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?
AÖF'ün 2023-2024 eğitim yılı akademik takviminde yer alan bilgilere göre AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ekim 2023 Pazartesi günü sona erecek.