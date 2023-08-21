AÖF kayıtlarının başlaması ile AÖF ikinci üniversite başvuru şartları merak kazandı. AÖF sınavsız ikinci üniversteye kimler başvurabilir? 2023-2024 eğitim öğretim yılı Açıköğretim Fakülteleri için sınavsız ikinci üniversite başvuru şartları...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU ŞARTLARI

Yükseköğretim kurumlarında örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim sistemi programlarında aynı anda farklı düzeylerde (Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü) eğitime devam edilebilmekte ancak aynı anda iki örgün ön lisans veya iki örgün lisans programında eğitime devam edilememektedir. Ancak;

1) Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,

a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,

b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,

c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans /lisans programlarından birine,

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler.

2) İkinci Üniversite kapsamında açıköğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunların ders transferi ve muafiyet işlemleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Ders Transferi ve Muafiyet Esaslarına göre yapılır.

3) Örgün öğretimin herhangi bir programına yerleştirilmiş olan adaylar, yukarıdaki koşullara uymak suretiyle, aynı öğretim yılında kendi alanları dışındaki bir açık öğretim programına kayıt yaptırabilirler.

4) ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerde okuyan öğrenciler de yukarıdaki olanaklardan aynen yararlanırlar.

5) Bir yükseköğretim programından kaydı silinen, herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayan veya Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerde öğrenimine devam edenler İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıramaz.

6) Açıköğretim programlarının herhangi birinde öğrenci iken okumakta olduğu alan dışındaki örgün öğretim programlarından birine yerleştirilen adayların açık öğretimdeki kayıtları silinmez.

7) Bir örgün yükseköğretim programında okuyanlar veya bu programlardan mezun olanlardan, açıköğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç, açıköğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

8) Açıköğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

9) Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar başvurabilirler.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE 2 YILLIK BÖLÜMLERİ

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat (Arapça)

İlahiyat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Sosyal Medya Yöneticiliği

Spor Yönetimi

Tarım Teknolojisi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Web Tasarımı ve Kodlama

Yaşlı Bakımı

Yerel Yönetimler

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İKİNCİ ÜNİVERSİTE LİSANS BÖLÜMLERİ

Felsefe

Görsel İletişim Tasarımı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

İktisat (İngilizce)

Maliye

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Havacılık Yönetimi

İşletme

İşletme (İngilizce)

Turizm İşletmeciliği

Uluslararasi Ticaret ve Lojistik

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF'ün 2023-2024 eğitim yılı akademik takviminde yer alan bilgilere göre AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ekim 2023 Pazartesi günü sona erecek.







