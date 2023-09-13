AÖF kayıt
2023-2024 eğitim öğretim yılı Açıköğretim Fakülteleri için sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri netleşti. Bu dönemde kayıt yenileme, yeni kayıt yapma ve bölüm değiştirme gibi işlemleri gerçekleştirmek isteyen adaylar, “Açık öğretim kayıtları ne zaman 2023? AÖF ikinci üniversite kayıtları bugün başladı. Sınavsız ikinci üniversite eğitimi almak isteyen adaylar her yıl kılavuzda yer alan bölümler arasından tercihlerini yapıyor.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYITLARI NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?
AÖF'ün 2023-2024 eğitim yılı akademik takviminde yer alan bilgilere göre AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ekim 2023 Pazartesi günü sona erecek.
AÖF SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
ÖSYS Yeni Kayıt ve Ek Yerleştirme - Dikey Geçiş için tarihler ÖSYM tarafından belirlenecek. Çevrimiçi başvuru işlemleri, e-Devlet şifresi kullanılarak https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilecek. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekiyor.
AÖF EĞİTİM TAKVİMİ 2023-2024
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ 2023
No Program Materyal Ücreti (TL)
1 Acil Durum ve Afet Yönetimi 1.570
2 Aşçılık 1.270
3 Bankacılık ve Sigortacılık 1.180
4 Bilgisayar Programcılığı 1.270
5 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1.180
6 Coğrafi Bilgi Sistemleri 1.270
7 Çağrı Merkezi Hizmetleri 1.180
8 Çocuk Gelişimi 1.270
9 Dış Ticaret 1.180
10 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 1.570
11 Emlak Yönetimi 1.180
12 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 1.570
13 Ev İdaresi 1.180
14 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 1.270
15 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1.180
16 İlahiyat 1.180
17 İlahiyat (Arapça)* 2.080
18 İnsan Kaynakları Yönetimi 1.180
19 İşletme Yönetimi 1.180
20 İş Sağlığı ve Güvenliği 1.270
21 Kültürel Miras ve Turizm 1.180
22 Laborant ve Veteriner Sağlık 1.570
23 Lojistik 1.180
24 Marka İletişimi 1.270
25 Medya ve İletişim 1.270
26 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 1.180
27 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1.180
28 Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 1.180
29 Radyo ve Televizyon Programcılığı 1.270
30 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 1.270
31 Sosyal Hizmetler 1.180
32 Sosyal Medya Yöneticiliği 1.180
33 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 1.180
34 Spor Yönetimi 1.180
35 Tarım Teknolojisi 1.270
36 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 1.180
37 Turizm ve Otel İşletmeciliği 1.930
38 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1.930
39 Yaşlı Bakımı 1.270
40 Yerel Yönetimler 1.180
41 Web Tasarımı ve Kodlama 1.270
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI ÜCRETLERİ
No Program Materyal Ücreti (TL)
1 Felsefe 1.180
2 Görsel İletişim Tasarımı 1.750
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 1.180
4 Sağlık Yönetimi 1.180
5 Sosyal Hizmet 1.750
6 Sosyoloji 1.180
7 Tarih 1.180
8 Türk Dili ve Edebiyatı 1.180
9 Yönetim Bilişim Sistemleri 1.180
İKTİSAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI
No Program Materyal Ücreti (TL)
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 1.180
2 İktisat 1.180
3 İktisat (İngilizce) * 2.080
4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1.180
5 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) * 2.080
6 Maliye 1.180
7 Uluslararası İlişkiler 1.180
8 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) * 2.080
İŞLETME FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI
No Program Materyal Ücreti (TL)
1 Havacılık Yönetimi 1.180
2 İşletme 1.180
3 İşletme (İngilizce) * 2.080
4 Uluslararası Ticaret ve Lojistik 1.180
5 Turizm İşletmeciliği 1.180