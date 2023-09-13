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AÖF ikinci üniversite kayıtları devam ediyor! aoskayit.anadolu.edu.tr kayıt ekranı!

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim üniversite kayıtları 21 Ağustos'ta başladı. AÖF kayıtları 16 Ekim'e kadar yapılacak. AÖF kayıtları aoskayit.anadolu.edu.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilebiliyor. Sınavsız ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? AÖF 2023 kayıt ve materyal ücretleri ne kadar? İkinci üniversite önlisans ve lisans bölümleri hangileri? İşte AÖF 2023-2024 sınavsız ikinci üniversite kayıt ekranı ve bölümler ile ilgili bilgiler...

08:25 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
AÖF kayıt

AÖF kayıt

2023-2024 eğitim öğretim yılı Açıköğretim Fakülteleri için sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri netleşti. Bu dönemde kayıt yenileme, yeni kayıt yapma ve bölüm değiştirme gibi işlemleri gerçekleştirmek isteyen adaylar, “Açık öğretim kayıtları ne zaman 2023? AÖF ikinci üniversite kayıtları bugün başladı. Sınavsız ikinci üniversite eğitimi almak isteyen adaylar her yıl kılavuzda yer alan bölümler arasından tercihlerini yapıyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYITLARI NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

AÖF'ün 2023-2024 eğitim yılı akademik takviminde yer alan bilgilere göre AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ekim 2023 Pazartesi günü sona erecek.

AÖF SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

ÖSYS Yeni Kayıt ve Ek Yerleştirme - Dikey Geçiş için tarihler ÖSYM tarafından belirlenecek. Çevrimiçi başvuru işlemleri, e-Devlet şifresi kullanılarak https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilecek. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekiyor.

AÖF EĞİTİM TAKVİMİ 2023-2024

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ 2023

SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE AÖF ÜCRETİ, BÖLÜMLERİ
ÖN LİSANS PROGRAMLARI

No Program Materyal Ücreti (TL)

1 Acil Durum ve Afet Yönetimi 1.570

2 Aşçılık 1.270

3 Bankacılık ve Sigortacılık 1.180

4 Bilgisayar Programcılığı 1.270

5 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1.180

6 Coğrafi Bilgi Sistemleri 1.270

7 Çağrı Merkezi Hizmetleri 1.180

8 Çocuk Gelişimi 1.270

9 Dış Ticaret 1.180

10 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 1.570

11 Emlak Yönetimi 1.180

12 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 1.570

13 Ev İdaresi 1.180

14 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 1.270

15 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1.180

16 İlahiyat 1.180

17 İlahiyat (Arapça)* 2.080

18 İnsan Kaynakları Yönetimi 1.180

19 İşletme Yönetimi 1.180

20 İş Sağlığı ve Güvenliği 1.270

21 Kültürel Miras ve Turizm 1.180

22 Laborant ve Veteriner Sağlık 1.570

23 Lojistik 1.180

24 Marka İletişimi 1.270

25 Medya ve İletişim 1.270

26 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 1.180

27 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1.180

28 Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 1.180

29 Radyo ve Televizyon Programcılığı 1.270

30 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 1.270

31 Sosyal Hizmetler 1.180

32 Sosyal Medya Yöneticiliği 1.180

33 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 1.180

34 Spor Yönetimi 1.180

35 Tarım Teknolojisi 1.270

36 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 1.180

37 Turizm ve Otel İşletmeciliği 1.930

38 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1.930

39 Yaşlı Bakımı 1.270

40 Yerel Yönetimler 1.180

41 Web Tasarımı ve Kodlama 1.270

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI ÜCRETLERİ

No Program Materyal Ücreti (TL)

1 Felsefe 1.180

2 Görsel İletişim Tasarımı 1.750

3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 1.180

4 Sağlık Yönetimi 1.180

5 Sosyal Hizmet 1.750

6 Sosyoloji 1.180

7 Tarih 1.180

8 Türk Dili ve Edebiyatı 1.180

9 Yönetim Bilişim Sistemleri 1.180

İKTİSAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI

No Program Materyal Ücreti (TL)

1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 1.180

2 İktisat 1.180

3 İktisat (İngilizce) * 2.080

4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1.180

5 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) * 2.080

6 Maliye 1.180

7 Uluslararası İlişkiler 1.180

8 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) * 2.080

İŞLETME FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI

No Program Materyal Ücreti (TL)

1 Havacılık Yönetimi 1.180

2 İşletme 1.180

3 İşletme (İngilizce) * 2.080

4 Uluslararası Ticaret ve Lojistik 1.180

5 Turizm İşletmeciliği 1.180

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